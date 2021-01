Gobernador da positivo por segunda vez

Señaló que se encuentra cumpliendo cuarentena, por lo que suspende sus actividades en la casa de gobierno departamental.

“Lamento informar que volví a dar positivo a Covid. Haremos un alto para buscar la pronta recuperación. ¡A no bajar la guardia! ¡Bendiciones para el Alto Paraná!”, escribió brevemente en su posteo a través de su cuenta oficial en Facebook. No dio detalles sobre los síntomas que presenta. Por ahora se encuentra en residencia particular.

La primera infección se le confirmó en agosto pasado, durante la primera gran ola de la enfermedad en nuestro país y que tuvo como epicentro Ciudad del Este. WF