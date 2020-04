Gladys Cardozo, ex titular de la SEN, irá de nuevo a juicio

Un Tribunal de Apelaciones admitió el recurso presentado por la agente fiscal Victoria Acuña contra la resolución de un Tribunal de Sentencia que absolvió a la ex ministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Gladys Cardozo, quien había sido acusada de lesión de confianza por un supuesto daño patrimonial de más de G. 2.400 millones.

De esta manera, se dispuso la realización de un nuevo juicio oral contra la ex ministra y la conformación de otro Tribunal de Sentencia para su juzgamiento.

El 16 de mayo del año pasado, el Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Héctor Capurro (presidente), María Fernanda García y Cynthia Lovera determinaron que la Fiscalía no pudo demostrar que la ex titular de la SEN, Gladys Cardozo y el ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la institución, Aníbal María Benítez, hayan cometido lesión de confianza.

En la ocasión, el juez Héctor Capurro refirió que en el desarrollo del juicio oral y público no quedó demostrado el perjuicio patrimonial causado a la SEN, por lo que calificó como deficiente el trabajo realizado por la fiscala Victoria Acuña.

De la misma manera, el magistrado señaló que la imputación se basó en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) pero no reunió otros elementos para comprobar que haya existido la sobrefacturación de 2.482.950.000 guaraníes, en el Gobierno de Fernando Lugo, en la compra de provistas.

Además, precisó que la fiscala tampoco ordenó la realización de ninguna pericia contable para adjuntar a su carpeta investigativa.

La fiscala Acuña había solicitado la pena de 8 años de prisión para ex la ministra.