Giuzzio debe declarar hoy en la Fiscalía o se ordenará su detención

El ex fiscal ya debía comparecer la semana pasada ante el Ministerio Público, pero pidió suspender, a raíz de que debía estar en la asunción del nuevo ministro del Interior Federico González, quien lo reemplaza en el cargo.

“Se informa que la presente citación es realizada bajo apercibimiento... En caso de incomparecencia injustificada, se ordenará su detención a los efectos de que brinde su declaración testimonial ante los directores de la investigación”, menciona el documento de citación.

DENUNCIA REALIZADA. Giuzzio había denunciado al ex mandatario ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no en la Fiscalía, pero esta decidió iniciar de oficio la investigación. El ex ministro acusó a Cartes por lavado de dinero, declaración jurada falsa, contrabando y enriquecimiento.

Sostuvo que hay investigaciones como el caso Pandora Papers y otra causa abierta por la Fiscalía contra la delincuencia de Panamá, por la sospecha de que en un solo día, su familia creó tres empresas de papel en ese país.

El ahora ex ministro, mencionó unas inconsistencias en las declaraciones juradas de Cartes y que existe un incremento patrimonial no justificado de dos billones de guaraníes en los años que estuvo al frente de la Presidencia (2013 al 2018).

Giuzzio había mencionado también investigaciones hechas por diferentes naciones que hacen referencia al contrabando de cigarrillos producidos por la Tabacalera del Este SA (Tabesa), propiedad del ex presidente.

En una conferencia de prensa, los fiscales habían dicho que “Seprelad no remitió ningún informe de inteligencia financiera sobre Cartes y sus empresas que se haya realizado en Seprelad en los últimos 10 años”.

Sin embargo, mencionaron que hay investigaciones abiertas sobre algunos reportes de inteligencia, pero que no filtrarán datos.

Por su parte, también el abogado del ex presidente, Pedro Ovelar, refirió que no existe ninguna documentación ni prueba en la Seprelad, Aduana, en la SET, que sustenten la denuncia.

REUNIÓN. También, el pasado 24 de febrero, los fiscales Legal y Alcaraz recibieron en la sede del Ministerio Público a representantes de la Seprelad, para compartir información sobre la investigación.

Alegaron que formaron un plan de acción entre ambas instituciones.