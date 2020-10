Gesto del Papa hacia gais es bien recibido por fieles

“Ha sido muy valiente como Papa, muy positivo”, aseguró a la AFP Mikael Miodrag, de 21 años, y su novio André Amaral, de 23, una pareja francobrasileña.

Los dos esperan un cambio de mentalidad entre los católicos gracias a la apertura del Papa hacia los homosexuales.

“Hasta los católicos más conservadores pueden tener una visión más abierta sobre la homosexualidad”, agregó André.

En un documental, con el título Francesco, presentado el miércoles en la Fiesta del Cine de Roma, el Papa defendió el derecho de las parejas homosexuales, “hijos de Dios”, a vivir en el seno de una unión civil que les proteja legalmente. “Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, tienen derecho a estar cubiertos legalmente”, explica el Papa hablando en español en el documental realizado por Evgeny Afineevsky.

NO CAMBIA DOCTRINA. La frase dio la vuelta al mundo, aunque muchos expertos recuerdan que no se trata de un cambio de la doctrina de la Iglesia Católica, sino de defender que todas las personas cuenten con derechos por igual. El jubilado italiano Graziano Pacenza, de 74 años, reconoció que la posición del Papa le sorprendió, por lo que no descarta una revolución en el mundo católico.

“No me esperaba esa declaración. Ahora hay que ver los próximos pasos, ojalá un lugar en la liturgia para las mujeres”, comentó.

La declaración de Francisco supone un gran avance con respecto a la posición conservadora del papa Benedicto XVI, quien se opuso al reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales.

Los comentarios del Papa abrieron de nuevo el debate, pero también suscitaron inquietud en algunos sectores de la Iglesia, preocupados por la posibilidad de que esas uniones amenacen el matrimonio tradicional, formado por un hombre y una mujer.

“Las declaraciones del Papa de ninguna manera afectan la doctrina”, explicó el religioso Antonio Spadaro, un sacerdote jesuita muy cercano a Francisco.

“Yo estoy de acuerdo con el Papa, porque incluso los que tienen una sexualidad diferente son seres humanos y deben ser protegidos. Pero eso sí no estoy de acuerdo con la adopción de niños, creo que la familia es sagrada, formada por un padre, una madre e hijo”, resumió Annamaria Pasquadibisceglie, 57 años, nutricionista y católica observante al pedir un límite al cambio.