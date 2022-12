Gamarra recalca que a esta Albirroja le falta entrega

Carlos Gamarra, ex capitán de la Selección Nacional, visitó los estudios de Radio Monumental 1080 AM en Fútbol a lo Grande; dio su visión de la actualidad de la Albirroja y el Mundial, además de su amor a Cerro Porteño.

Contrastando su generación con la actual, Gamarra fue claro en el juego: “En nuestra generación de jugadores estábamos acostumbrados a blindarnos del medio para atrás, así jugábamos con Maño (Ruiz), (Sergio) Markarian y Paulo César (Carpegiani)”. Luego remarcó en su análisis: ”Nosotros teníamos mucho amor propio, ganas de sacar adelante una selección, poner de vuelta en un sitial donde no estaba con tantos años sin Mundial, si bien no le gustaba a la gente el fútbol que hacíamos, pero sacábamos resultados. Esa entrega total es la que falta ahora, los brasileños admiraban la garra del paraguayo, hoy nos falta. La posesión del balón podemos tener más de 70%, pero no sirve para nada si no tenés contundencia”, criticó y además dijo que a Eduardo Berizzo se le aguantaron demasiadas cosas.