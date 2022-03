Galileo Galilei Desafiando el paradigma

Bertrand Russell (1872–1970), en su libro Los problemas de la filosofía (1912), afirma: “Casi todo lo que distingue al mundo moderno de los siglos anteriores es atribuible a la ciencia, que logró los triunfos más espectaculares en el siglo XVII. Junto con Harvey, Newton y Kepler, Galileo fue protagonista de esta revolución científica a finales del Renacimiento”.

Su vida fue una lucha continua por defender la ciencia de la influencia de los prejuicios religiosos. Era católico, obligado por la Inquisición a negar sus puntos de vista, y fue condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. He aquí la historia de su vida, un péndulo entre la ciencia y las creencias religiosas.

Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. Fue el primer hijo de 7 de su padre Vincenzio Galilei y su esposa Giulia. Vincenzio quería lo mejor para Galileo, por lo que comenzó su educación con un tutor privado hasta que la familia se mudó a Florencia, en 1574. Luego Galileo asistió al monasterio de Santa María Vallombrosa, donde estudió junto a los monjes camaldulenses.

En 1581 se inscribió en la Facultad de Artistas de la Universidad de Pisa como estudiante de Medicina. En 1583, conoció al matemático Ostilio Ricci (1540-1603) y se dedicó a las Matemáticas, dejando Medicina. Fue en 1590 cuando llevó a cabo el famoso experimento de la caída de esferas desde la Torre de Pisa. En 1592, a los 28 años fue designado en la Universidad de Padua para ocupar la cátedra vacante de Matemáticas, permaneciendo en esa ciudad 18 años, “los mejores años de mi vida”. Inventó la brújula, escribió libros sobre mecánica y cosmografía para estudiantes.

La actividad docente fue dura, ya que el consejo universitario era muy exigente. Estudió a filósofos griegos como Aristóteles, a quien consideraba el maestro de todas las cuestiones relativas al universo. Se afirmó que Galileo creía que el funcionamiento interno del universo podría revelarse mediante un estudio paciente y una investigación minuciosa. En Padua, puede tener la libertad que desea y tener la capacidad de explorar sus propias ideas. Termina haciendo la mayor parte del trabajo de su vida en la universidad e incluso se dice que los 18 años que pasó en Padua fueron los más felices de su vida. Ahora que tenía la capacidad de estudiar y trabajar en lo que quisiera, hizo contribuciones significativas en las áreas de física, filosofía, matemáticas y astronomía.

Publicó numerosos artículos y tratados que comenzaron a dejar que el mundo supiera lo brillante que realmente era. Estos artículos suyos, se enviaron a otras universidades de toda Europa e influyeron en las personas que iniciaron la revolución científica. Como Galileo estudiaba continuamente a Aristóteles, se dio cuenta de que no estaba de acuerdo con su teoría de que la Tierra es el centro del universo. Galileo escribe un libro llamado Sobre el movimiento, el cual nunca se publica, pero afirma sobre Aristóteles: “En prácticamente todo lo que escribió sobre el movimiento local, escribió lo contrario de la verdad” (Hitzeroth y Heerboth 18). Contradice lo que dice Aristóteles y trata de dar detalles sobre su teoría heliocéntrica, donde el Sol es el centro del sistema solar, no la Tierra. Esto causa inmensos problemas y alborotos, especialmente con la Iglesia Católica Romana. En 1608 escucha sobre Hans Lippershey, quien inventó el telescopio. Siendo los primeros en darse cuenta de que el telescopio podría tener más potencial, Galileo tomó el original y aumentó significativamente para observar el cielo nocturno. Se describe que vio “montañas irregulares en la Luna, manchas en el Sol, estrellas demasiado débiles para verlas a simple vista y las cuatro lunas de Júpiter” (Karwatka 2). Después de tales descubrimientos innovadores, esto le dio a Galileo la evidencia astronómica que necesitaba para demostrar que el Sol estaba en el centro del sistema confirmando la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico (1473-1543).

Todo este trabajo de investigación lo transcribe en el libro llamado Sidereus Nunius (1610, Mensajero de las estrellas). Los frailes dominicos (domini canes, o los perros de Dios) comenzaron a atacar a Galileo, por las ideas detrás de la teoría copernicana. El fraile dominico Tommaso Caccini (1574-1648), en 1614, culpó violentamente a Galileo desde el púlpito de Santa María Novella en Florencia, defendiendo enérgicamente las escrituras literales y acusando a Galileo de herejía. “Es de conocimiento público que el señor Galileo mantiene estas dos creencias, a saber, que la Tierra gira sobre sí misma y el Sol está inmóvil. Estas sentencias rechazan las divinas escrituras dictadas por el Santo Padre y, en consecuencia, repelen la fe, que enseña que debemos considerar verdadero lo que contienen las escrituras”. Se refirió al libro de Josué 10, 12-15 donde Josué dijo: “Sol, detente sobre Gabaón, y tú, Luna, sobre el valle de Ajalón. Y el Sol se detuvo y la Luna se detuvo, hasta que la nación se vengó de sus enemigos”. Además, en el Eclesiastés 1, 4, hay esta frase: “La tierra está fija y el sol sale por el este y se pone por el oeste”.

La posición de los dominicos, que tenían la dirección del Santo Oficio, no fue compartida por otros representantes de la Iglesia. El cardenal Cesare Baronio (1538-1607) en 1615 fue citado en una correspondencia entre Galileo y Cristina Lorena (1565-1637), madre del archiduque Cosme II, diciendo: “La intención del Espíritu Santo es enseñar cómo ir al cielo y no cómo va el cielo”. El cardenal Roberto Belarmino (1542-1621), “martillo de los herejes”, jesuita, graduado en la Universidad de Padua, encargado de dirigir los procesos inquisitoriales contra Giordano Bruno (1548-1600), entre otros, escribió al padre Paolo Antionio Foscarini (1565-1616) en 1615: “Siempre que se demuestre la inmovilidad del Sol y el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, entonces tenemos que ser prudentes al interpretar las Escrituras que aparecen opuestas y dicen que no entender más bien que es falso lo que se demuestra”.

El 25 de febrero de 1616, el Santo Oficio (Inquisición) condenó oficialmente la teoría copernicana. El cardenal Belarmino, por orden del papa Paulo V, se reunió con Galileo y le hizo una amistosa advertencia de que no sostuviera, enseñara o hiciera referencia a la teoría copernicana; de lo contrario, el riesgo era pasar por la Inquisición.

El 5 de marzo de 1616 se prohibió el libro De revolutionibus orbium coelestium, de Nicolás Copérnico, y se rechazó la teoría heliocéntrica por considerarla contraria a las Escrituras. El 6 de agosto de 1623, el cardenal Maffeo Barberini (1568-1644), admirador de Galileo, fue elegido Papa con el nombre de Urbano VIII. Galileo creyó que, con el nuevo Papa como amigo, el ambiente podría cambiar y comenzó a escribir el Diálogo, donde plasmaba sus tesis. El libro recibió la autorización nihil obstat del Santo Oficio de Florencia y fue publicado en 1632. El idioma no era el latín, sino el italiano lo que permitía su lectura por parte de los laicos. Inesperadamente, el papa Urbano VIII cambió de opinión y sometió a Galileo a la Inquisición por haber publicado el libro sin su autorización. Galileo se mostró reacio a someterse al juicio, alegando problemas de salud. Posteriormente, el Papa envió un comité de médicos a Florencia para comprobar si era cierta la imposibilidad de trasladarse a Roma. Se encontró que estaba afectado por “pulsus irregularis et inegualis” (¿fibrilación auricular?), cálculos renales y melancolía. Sin embargo, se le consideró sano y obligado a viajar a Roma.

Fue encarcelado y en junio de 1633 llevado a juicio en la iglesia de Santa María Minerva. El Comité de la Inquisición del Santo Oficio estaba compuesto en su mayoría por sacerdotes y frailes de las órdenes dominicana y teatina. El líder del Santo Oficio fue un dominico, el padre Vincenzo Maculan (1578-1667). El día en que se leyó la sentencia de condenación, el cardenal Francesco Barberini (1597-1679), amigo de Galileo, sobrino de Urbano VIII y miembro del Santo Oficio, desertó de la reunión. No estuvo de acuerdo y no quiso compartir esta terrible decisión.

Fue acusado de herejía por creer doctrinas falsas, contrarias a las Sagradas y Divinas Escrituras, a saber, que el Sol y no la Tierra es el centro del universo. Estaba condenado a negar, maldecir y odiar sus errores (abiura). “Con sincero sentimiento y fe abjuro, juro y aborrezco mis errores y herejías contrarias a la Iglesia Católica y Apostólica Romana”. Fue obligado a no tratar oralmente ni a escribir más sobre el tema, y condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. Galileo quedó confinado en su casa de Arcetri, no muy lejos del claustro donde vivía su hija Virginia, sor María Celeste (1600-1634), donde murió prematuramente el 8 de enero de 1642.

Como inventor, erudito e investigador, Galileo forjó nuevos métodos científicos, razón por la cual se le considera fundamental para la ciencia moderna. Galileo sufrió la humillación de tener que negar sus teorías para salvar su vida. Era católico, creía en Dios pero, por otro lado, era un gran creyente en el papel de la ciencia y la fascinante belleza de la creación de Dios. Las ideas de Galileo no solo provocaron una revolución científica, sino que iniciaron una revolución a gran escala en el pensamiento humano. Cambió la forma en que vemos el mundo y, lo que es más importante, cómo nos percibimos en él.

Y sin embargo se mueve: Galileo recibió su rehabilitación formal, un hito en la relación entre la Iglesia y la ciencia, el 2 de noviembre de 1992 por medio del papa San Juan Pablo II.

María Gloria Báez

Escritora