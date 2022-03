Galeano minimiza transferencia a Cartes y se atornilla en Diputados

Un tanto nervioso, el legislador intentó ingresar raudamente a la plenaria de la Cámara Baja para la sesión adonde llegó con aproximadamente tres horas de retraso, con la idea de no dar declaraciones a la prensa. No obstante, acorralado por los periodistas, Galeano tuvo que responder escuetamente algunas consultas con relación a su situación patrimonial, aunque descartó contestar otras que lo sindican como parte del clan Insfrán, según los indicios de relacionamiento comercial con algunos de sus miembros relevados por el operativo A Ultranza Py.

Con relación a la omisión en su declaración jurada de su propiedad en el exclusivo Country Aqua Village y las doce cuentas bancarias, Erico Galeano minimizó el hecho diciendo que fue una omisión, pero no deliberada.

“Fue una omisión involuntaria”, dijo al tiempo de descartar su renuncia como diputado puesto que sobre su causa aún, al momento de su declaración, no se abrió una línea investigativa, que se concretó recién en la tarde de ayer.

Prosiguiendo con la omisión en su declaración jurada, dijo que en ningún momento buscó beneficiarse y que tiene la posibilidad de rectificarse según la ley. “¿Yo me beneficié (de las omisiones)? ¿Acaso le jodí al Estado? No me beneficié con plata con esta omisión, desde el momento que me puedo rectificar no puede ser delito”, aseguró.

Deuda millonaria. Respecto a la millonaria transferencia bancaria a Cartes, que asciende a USD 2.250.000, sostuvo que se trata simplemente de una deuda honrada. “Es una deuda que tenía con él. Ustedes creen que Seprelad va a dejar pasar por alto un monto de esa naturaleza”, señaló. Ante la insistencia del motivo por el cual debía ese importe a Cartes, el legislador solo se limitó a decir: “Voy a dar mi versión en su momento”.

De acuerdo al informe de Seprelad, la transferencia de USD 2.250.000 a Cartes se concretó en el 2021.

Potentado. Galeano, al igual que Cartes, es propietario de una tabacalera y, en el 2013, el diputado y candidato a gobernador de Central por HC, compró un lujoso inmueble en el complejo Aqua Village, en la ciudad de Altos, pero la propiedad no fue declarada tras asumir como legislador en el 2018. La misma propiedad fue vendida por Galeano en el 2020 a Hugo González, implicado en el esquema criminal desmantelado en el marco del operativo A Ultranza Py.

La operación se realizó por USD 1 millón y el pago se realizó en efectivo. Esta operación activó las alarmas, pues en el sitio se encontró una factura a nombre del legislador y una camioneta de Miguel Insfrán (Tío Rico). A las operaciones sospechosas se incluye el vínculo con el uruguayo Sebastián Marset Cabrera, líder de la banda.



