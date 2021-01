Funcionarios de la Comuna de CDE renovarán sus contratos por un año

“Nadie está obligado a trabajar por mí, o por cualquier otro candidato a concejal, sea quien fuera. Ustedes son libres de elegir. Acá yo apoyo la democracia. A pesar de los vicios y de todo lo malo que pueda tener, para mí es el mejor sistema que existe y como defensor de la democracia yo les puedo decir que cualquier funcionario mañana me puede decir ‘yo lo voy a apoyar a Juancito Pereira, porque me parece más simpático que vos’, es libre de hacerlo”, insistió.

Prieto afirmó que los funcionarios tienen su apoyo y respaldo en decir a quién le van a apoyar. “Ustedes pueden apoyar a quien sea, porque eso es democracia, entonces esa garantía yo quiero darles, por eso lo antes posible vamos a estar firmando los contratos”.

Insistió que el único motivo por el que los funcionarios municipales pueden ser destituidos es por hechos de corrupción o planillerismo. “Por política nadie, entonces les deseo éxito”. Además del intendente Prieto, varios de sus directores de áreas son candidatos a la Junta Municipal. Entre ellos se encuentran el asesor del intendente, Pedro Acuña; la directora de Servicios Municipales, Alison Anisimoff; el director de Acción Social, Sebastián Martínez, y la directora de la Codeni, Valeriana Romero.

Esta situación es cuestionada por los colorados, que hoy son oposición en Ciudad del Este, asegurando que como trabajan en sectores de alto impacto social dentro de la Municipalidad, están de manera indirecta utilizando los espacios para posicionar sus nombres.

TRANQUILIDAD. Los dos sindicatos de funcionarios de la institución municipal, el Sitramcde y el Sitramucde, están acompañando el proceso de firma de contrato, explicó el dirigente sindical Antonio Fernández. “Sería demasiado injusto tener, por ejemplo, un contrato de seis meses, sabiendo que hay cambio de intendente a fines de junio, porque Miguel tiene que renunciar, porque va a volver a ser candidato y la ley electoral le obliga a renunciar tres meses antes, de ahí en más no sabemos quién viene. Ese es otro tema que preocupa y tenemos que asegurar el trabajo de nuestros asociados por lo menos hasta diciembre”.

“Estamos expectantes por lo que va a ocurrir con el término de contrato. El ejecutivo municipal está recorriendo por sector la institución municipal diciendo y asegurando que no habrá ningún despedido, siempre y cuando no sea por corrupción o planillerismo, cosa que no creo. Si hay planilleros deben ser de otro lado y no asociados al sindicato”, agregó el secretario general del Sitramcde. Fernández dijo que no sabe decir si existen o no planilleros. Aseguró que por lo menos entre los sindicalizados no. “Nosotros nos reunimos los martes y viernes y no tenemos denuncia. Sí estamos elevando una nota al intendente para conformar una mesa de trabajo”.