Funcionarios arriesgan sus vidas en precarias ambulancias

El hospital público está ubicado a 100 kilómetros al norte de Ciudad del Este y muchas veces es el punto de los primeros auxilios a pacientes graves antes de su traslado a un centro asistencial más complejo. En la actualidad, la dirección está siendo interinada por el médico Marcelo Achar, según los datos.

Fue la médica de urgencias Lucía Giménez quien alertó del estado en que se encontraba el vehículo durante uno de los traslados realizados con paciente grave desde Itakyry hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, el último fin de semana, con un posteo en Facebook, en el que pidió la donación de equipos indispensables.

El distrito cuenta con más de 35.000 habitantes y tiene cuatro Unidades de Salud Familiar (USF) y un Puesto de Salud, distribuidos en el extenso territorio con mayor cantidad poblacional de campesinos paraguayos y comunidades indígenas del Alto Paraná, conforme con datos oficiales.

Dos de las USF cuentan con ambulancia, pero se encuentran ubicadas a más de 30 kilómetros del Centro de Salud, situado en el centro urbano del distrito. La Municipalidad adquirió otra ambulancia que actualmente está en desuso, porque un conductor chocó con el vehículo y no se reparó.

“Casi me rompí la pierna por atajar el balón de oxígeno para que no se deslice y con la otra para que la licenciada no me venga encima (ya que todos los asientos ya llegaron a su vida útil) (sic)”, posteó Jiménez en su cuenta del Facebook. EM