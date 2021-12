Fuerza política debilita a los cinco entes que denuncian el caso Central

La mayoría con la que cuenta en la Cámara de Diputados está por encima de las revelaciones de obras fantasmas, facturas clonadas y contratos de construcciones ejecutadas dos veces, que motivaron la investigación del Ministerio Público y el pedido de intervención por parte de la Junta Departamental de la Gobernación de Central.

Junta Departamental, Contraloría General de la República (CGR), Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Ministerio Público son las instituciones que fueron revelando informes lapidarios sobre la administración de Hugo Javier González con fondos del presupuesto de la Gobernación y también de la emergencia por Covid-19.

La Gobernación transfería los recursos a ONG para obras y estas no pudieron justificar los gastos.

González deberá acudir este lunes a responder sobre las denuncias en su contra ante la comisión especial que estudia el pedido de intervención en la Cámara de Diputados, que emitirá sus dictámenes el martes. Estas conclusiones serán estudiadas ante el pleno en la sesión del miércoles, la última del año, en la que se decidirá si se rechaza o no la intervención.

Para aprobar, se necesitan 41 votos. La oposición tiene 37 miembros, pero no todos son seguros, en vista a que varios liberales son cercanos al cartismo. Los colorados son en total 43 y el panorama indica que Honor Colorado votaría por el rechazo a la intervención, mientras tanto, negocia el apoyo de Colorado Añetete, que no manifestó su postura y está en el medio, siendo estirado por la oposición y el cartismo. La tendencia más segura es que finalmente cederá hacia la protección a Hugo Javier.

Denuncias. La Junta Departamental informó sobre las irregularidades en la rendición de cuentas de la Gobernación y denunció incluso la existencia de obras. El concejal liberal Roque Jacinto Ávalos detalló que, en un caso, específicamente la construcción de un asfalto que pasa frente al Consejo Regional de Salud, se firmó un contrato el 28 de diciembre del año 2020 con una empresa y el 25 de febrero del 2021 ya se entrega la obra, según la ejecución presentada por la Gobernación de los fondos Covid de USD 1 millón. Sin embargo, indicó Ávalos, esa obra ya estaba terminada en setiembre del 2020. Su costo fue de G. 390.600.000, a través de la Fundación CIAP, a la empresa de Óscar Morel Oses.

Por su parte, la Contraloría reveló que la Gobernación no pudo justificar G. 18.000 millones por falta de facturas.

La Senac halló en la ejecución del presupuesto de la Gobernación de Central del 2019, en julio de este año, facturas adulteradas, es decir, que los titulares del RUC no habían emitido esas facturas

La SET, en tanto, concluyó que 5 de los 46 proveedores de la Gobernación manifestaron no haber realizado operaciones con la fundación CIAP, y las facturas presentadas ante la SET difieren de las presentadas ante la Contraloría (G. 416.230.917).

Finalmente, la Fiscalía detalló que la Gobernación pagó por supuestas obras que en realidad no tenían documentos que las respalden, por lo que habrían acomodado documentaciones tratando de justificar esas acreditaciones.



Contraloría General de la República

La auditoría de la CGR sobre la ejecución del presupuesto de la Gobernación de Central del 2019 revela que no se presentaron las facturas que respalden G. 18.000 millones. Ante el reclamo, la Gobernación remitió formularios por la mitad, es decir, G. 9.000 millones, pero la institución respondió que esto no es válido para justificar gastos. Explicaron que se realizaron dos procesos de auditoría a la Gobernación de Central.



Subsecretaría de Estado de Tributación

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) halló facturas alteradas y contratos de obras ejecutadas dos veces en el mismo lugar. La Contraloría publicó la rendición de cuentas por valor de G. 5.114.600.010 en 46 facturas presentadas por la ONG CIAP, y sobre esto, la SET detectó que 5 de los 46 negaron haber realizado operaciones con CIAP, y las facturas presentadas ante la SET difieren de las presentadas ante la Contraloría (G. 416.230.917).



Secretaría Nacional Anticorrupción

La Senac realizó una auditoría de la ejecución del presupuesto de la Gobernación del 2019, en julio de este año, y encontró facturas adulteradas, es decir, que los titulares del RUC no habían emitido esas facturas. Para esta institución, existen indicios de muchos hechos punibles, como uso de documentos no auténticos, presentación de documentos bajo declaración falsa, perjuicio patrimonial ya que se desconoce el destino real de los fondos.



Ministerio Público

Si bien la Fiscalía tardó cinco meses en formular imputación luego de la denuncia de la Senac y la SET por desvío de presupuesto y facturas clonadas, las imputaciones fueron no solo al gobernador, sino a 14 personas más, por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Relatan que en diciembre del 2020, González desembolsó a CIAP G.5.105 millones de fondos Covid-19 para obras.



18.000 millones de guaraníes no pudieron ser justificados con facturas por la Gobernación, reveló la Contraloría.