Fuertes desafíos para llegar a grado de inversión, según Fitch

Esto sostuvo Todd Martínez, director de la agencia Fitch Ratings para América Latina, durante su visita al país. Destacó que el país cuenta con un producto interno bruto (PIB) per cápita inferior al promedio que se maneja en las economías consideradas de grado de inversión. Según el Banco Central del Paraguay (BCP), este año el ingreso promedio de cada paraguayo será de USD 5.598, mientras que en los países en grado de inversión la mediana de este indicador está en casi USD 12.000.

“La última subida fue un reconocimiento de buenas políticas por muchos años, el próximo paso sería más difícil: no basta más de lo mismo, habría que hacer algunos cambios de fondo. Una tasa de 3,5%, hasta 4% (de crecimiento económico), es favorable comparado a los otros países de la categoría BB, pero no es una tasa muy alta para converger el PIB per cápita de Paraguay para un proceso de desarrollo económico muy rápido”, relató.

Señaló al capital humano como el principal “cuello de botella” para el crecimiento, no en términos de costos, sino de calidad de los recursos y mencionó también la necesidad de mejorar el gasto público e incrementar los ingresos fiscales. Citó a Perú como un ejemplo que se debería seguir, país que viene creciendo en torno al 5% y 6%.

En diciembre pasado, Fitch Ratings mejoró a BB+ la calificación de la deuda soberana de Paraguay y lo dejó a un escalón de la nota BBB-, desde la cual se ingresa al grado de inversión y se deja el especulativo. Martínez recordó que en 2018 Paraguay fue el único país de la región que recibió una modificación positiva en su calificación.

“Es bueno que Paraguay tiene un déficit fiscal bastante pequeño, pero tiene una capacidad muy limitada de fondearlo en su propio país, depende en gran medida de recursos externos. Así que (hay que) profundizar la capacidad de fondeo local, en el guaraní en vez del dólar”, agregó.