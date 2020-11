Fuerte cruce entre Ovelar y Lilian por convención de ANR

Los colorados afines al abdismo Silvio Ovelar y Lilian Samaniego protagonizaron un fuerte cruce, y ambos se acusan de tener intereses.

Beto le refregó a su correligionaria el hecho de que haya sido presidenta de la ANR con los recursos financieros de Horacio Cartes.

Sugirió no cometer “la misma pelotudez de destrozarse” como ocurrió en elecciones pasadas, en las que perdieron intendencias e incluso experimentaron la llanura.

Samaniego le retrucó diciendo que el partido no tiene dueño y que debería estar abierto al diálogo.

Recordó la Convención “de los sillazos”, en la que Ovelar casi le dejó sorda con sus gritos y otro le había estironeado de su cabello.

“La compañera Lilian es la principal oponente, evidentemente juega su propio partido”, sentenció Ovelar y alegó que la misma sostiene un argumento falaz.

“Si de repente fuese el argumento de un hombre como Mallorquín yo creería, pero Lilian hablando de respeto a procesos institucionales...”, agregó el legislador.

“Para mí que es apenas una fachada, ellos lo que quieren es tratar de embarrar la cancha y tendrá sus intereses particulares”, remarcó.

Metió en la misma bolsa a sus correligionarios y colegas Enrique Riera y Juan Afara, recordando que los mismos estaban en el equipo de Cartes, y que probablemente mantengan sus diferencias.

contraataque. Lilian insistió en que faltó diálogo con todos los sectores para llegar a la próxima Convención.

“En la Convención de los sillazos por poco no me sacó el tímpano por la forma en que me gritaba y otro senador me estiró del pelo”, fue su anécdota sobre Beto.

Refirió que los convencionales tienen muchísima incertidumbre, que a muchos se les excluye de las capacitaciones y no se les tiene en cuenta. Habló de ilegalidad y que eso se puede solucionar mediante el diálogo.

“Tenemos un partido a puertas cerradas, sin dialogar, ausente”, sostuvo Lilian.

“A la falta de legalidad hay que darle solución política. ¿Cómo se logra? Con diálogo, que hoy no hay”, reiteró.

“El Partido Colorado no es de una o dos personas, es de todos. No existe minoría, este sí, este no”, manifestó.

“No reeditemos el pasado que nos hizo conocer la dolorosa llanura en el 2008. Se debe respetar a los que pensamos distinto para fortalecer la vida institucional del partido”, consideró.