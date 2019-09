Fuego devoró más de 300.000 ha. de territorio chaqueño

A nivel país se detectan 175 focos de calor, de los cuales en Alto Paraguay se registran 10 y en Fuerte Olimpo, 26; en el Municipio de Puerto Pinasco, con 33, que es la mayor cantidad en territorio chaqueño, según cifras oficiales.

PERSISTE LUCHA. El combate en zona de Chovoreca continúa. Los bomberos y militares siguen haciendo cortafuegos en la frontera con Bolivia para evitar otra propagación. Las llamas persisten del lado boliviano.

El clima no ayuda a dar tregua a los incendios. Según el informe de Meteorología, soplan vientos del noreste de 20 a 40 kilómetros por hora y no se descarta la aparición de ráfagas de mayor velocidad de forma puntual. No hay pronóstico de lluvias.