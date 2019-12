“Fue un festejo amargo”

En Capiatá están muy dolidos luego de enterarse que si no logran la permanencia en Primera, no podrán participar de la Copa Sudamericana 2020 al que lograron clasificarse tras conseguir el jueves el tercer lugar de la Copa Paraguay.

“Antes del partido no sabíamos nada. Nosotros lo jugamos como una verdadera final y el festejo fue un poco amargo”, comentó Carlos Recalde, técnico del Escobero en comunicación con la 1080 AM. Reveló además, que se enteraron de la noticia tras el partido. “Nos comunicó Óscar Barreto (vicepresidente del club), que existe una posibilidad, que los equipos que pierden la categoría no puedan jugar la Copa, pero bueno eso queda en el plano dirigencial”, señaló.

MAL GUSTO. Por su parte, el presidente Erico Galeano expresó que fue de “muy mal gusto que en el día del partido salga a relucir una cuestión como esa”.

“Somos conscientes de la situación. Nos quedan dos finales (ante River Plate y Libertad) que trataremos de sobrellevarlas y pescar por un traspié de nuestros rivales por el descenso (San Lorenzo, General y Luqueño)”, mencionó.

LA LAGUNA. En el Reglamento General de Competiciones de la APF 2019, el cual fue aprobado el 20 de diciembre del 2018, expresa en el artículo 16, inciso 4, que el descenso de categoría de un equipo de la División de Honor no afectará su participación en Competencias Internacionales de haber ganado el derecho de hacerlo.

No obstante, desde la APF informaron que el 13 de diciembre del 2018, el Consejo Ejecutivo determinó que un equipo que desciende de categoría no puede representar al fútbol paraguayo en competiciones internacionales. La determinación fue ratificada el 20 de diciembre, pero la misma no se dio a conocer a la opinión pública.