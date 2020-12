FTC niega tener a la supuesta hija desaparecida de Carmen Villalba

El teniente coronel Luis Apesteguía señaló para radio Ñandutí 1020 AM: “Nosotros no podemos tener a ninguna niña en nuestro poder, no tiene ningún sentido. Lo desmentimos, claro que sí. Ellos siempre van a querer instalar este tipo de situaciones, sabemos cómo operan y ellos son los responsables de los menores que tienen consigo. Los llevan al monte, les lavan el cerebro prácticamente y les ponen un arma en la mano”, manifestó el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Pidió, de ser cierta la versión de Laura Villalba, de que la niña está herida, “que ellos la pongan a disposición de la Justicia, que la dejen en algún lado, para poder darle la atención necesaria. De todos modos, nosotros estamos realizando un operativo bastante grande en búsqueda de esta niña”, señaló.

Luego se dirigió a los líderes del EPP, pidiendo “a los cabecillas de este grupo criminal que tomen un poco de conciencia, justamente si tienen menores en el grupo o más menores, que los dejen en algún lado para que los podamos rescatar”.

En otro momento, dijo que la primera opción de la FTC es ponerlos a disposición de la Justicia y que ellos se encarguen de juzgarlos como corresponde. “Ellos son los criminales, no nosotros. Nosotros lo que queremos es que en el Norte reine la paz, erradicar a este grupo criminal”, enfatizó el teniente.

El vocero militar consideró que la denuncia sobre la supuesta desaparición más bien se trata de una guerra mediática y afirmó que los mismos integrantes del grupo criminal, con perfiles falsos, tratan de inundar las redes e instalar en la sociedad estas cuestiones.

Por último, dijo que la captura de Laura Villalba es un golpe muy importante que ayudará a recabar informaciones sobre los secuestrados por el grupo criminal.

DENUNCIA. La abogada Daisy Irala Toledo denunció que la niña supuestamente fue llevada por militares o civiles, según declaraciones brindadas por su cliente Laura Villalba.

Villalba es una de las hermanas de Carmen y Osvaldo Villalba. Fue detenida el pasado 24 de diciembre en la zona de Cerro Guazú, Departamento de Amambay, donde anteriormente se registraron varios enfrentamientos entre el EPP y la FTC.