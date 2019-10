Frigoríficos critican a Taiwán por poner trabas a exportación

Pauls explicó que actualmente Taiwán exige a Paraguay transportar la carne congelada a su país solo a través de barcos, dándole un periodo máximo de vencimiento de 85 días, una vez embarcado el cargamento. Sin embargo, el traslado de la carne congelada de Paraguay a Taiwán tarda 60 días, quedando de esa manera apenas 15 días para que la proteína roja congelada pueda ser comercializada en el país asiático.

“Para nosotros no tiene sentido la prohibición de Taiwán a Paraguay de enviar carne congelada por vía aérea, todas las semanas enviamos ese tipo de carne a Suiza, Alemania y Qatar, por qué no podemos enviar también a Taiwán. No nos permite porque nuestra competencia, Australia, que está a una semana de ahí, y también EEUU, seguramente tienen una regla entre ellos para que nosotros no entremos”, dijo.

MENUDENCIAS. Por otra parte, el empresario también cuestionó la negativa que dio Taiwán a Paraguay sobre la posibilidad de exportar menudencias a su mercado. “En la última feria en julio, Paraguay pidió eso, oficialmente se fueron el ministro (por Denis Lichi), la ministra Liz Cramer, junto con el presidente de Senacsa y la Cámara Paraguaya de Carnes a pedir habilitación para la exportación de menudencias, pero no habilitaron, eso nos molestó a nosotros”, expresó Pauls.

Otra opción que mencionó el embajador taiwanés fue la posibilidad de triangular con Taiwán para poder exportar alimentos paraguayos a China Continental. “Nosotros hacemos negocios intensos con China, somos principales socios comerciales, tenemos conocimientos para negociar con ellos. Los productores pueden exportar a Taiwán y nosotros utilizaremos nuestra capacidad exportadora para exportar a otros países asiáticos, incluyendo a China”, mencionó el diplomático, al término de una reunión reciente con el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann.

Al respecto, Pauls respondió que la posibilidad de exportar carne a China, triangulando con Taiwán, es una opción inviable. “Hay certificados sanitarios elaborados entre países, eso es imposible, que se olviden de eso”, indicó.