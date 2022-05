Frentistas de Tres Bocas urgen al MOPC el pago por lucro cesante

Frentistas afectados por las obras del túnel en Tres Bocas se movilizaron ayer ante el puesto de Tecnoedil (Acceso Sur y Avelino Martínez) para reclamar por el pago de lucro cesante y el lento avance de la construcción. Los manifestante urgieron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que se abone el pago por lucro cesante a quienes quedaron sin trabajo como consecuencia de la construcción del túnel y la rotonda en la zona.

María Lea Melgarejo, presidenta de la Comisión de Frentistas de Tres Bocas, contó que seguirán insistiendo a la cartera de Estado para cobrar y expresó su decepción porque la policía no los dejó cerrar intermitentemente la ruta en la víspera. “La manifestación tiene sentido cuando molestamos. Si no es así no representa nada para ellos, porque, aunque cerremos, a ellos no les preocupa porque no quieren luego trabajar”, se quejó Melgarejo. Anunció que la próxima semana protestarán frente a la sede del MOPC y la Embajada de Taiwán, país que colaboró financieramente para la obra, cuya inversión es de USD 24 millones.