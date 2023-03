Frentistas analizan demandar al MOPC por indemnizaciones

María Lea Melgarejo, presidenta de la Comisión de Frentistas de Tres Bocas, informó que están ultimando los detalles para demandar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por lucro cesante. Señaló que hasta ahora los comerciantes no recibieron ninguna indemnización, y que la cartera de Estado argumenta que no presentaron las documentaciones necesarias.

“Nuestra situación es muy mala, cada día peor. Ahora estamos analizando la demanda al MOPC, trabajando con los abogados, porque con el MOPC no podemos negociar. La cartera de Estado ya tiene nuestras documentaciones, y mienten diciendo que no cuentan con nuestros documentos”, afirmó Melgarejo. Añadió que incluso hubo intermediación de la Comisión de Obras del Senado, pero sin avances. Acusó que Obras Públicas insiste en que los frentistas no cumplen los requisitos para cobrar las indemnizaciones, pero insistió en que esta afirmación carece de validez. “Tenemos todas las documentaciones, pero el ministerio no cumple”, insistió.

Añadió que solamente en su caso entregó más de 70 hojas de documentos, pero ante la falta de respuestas van a “tener que demandar al ministerio”. Contó que se cansaron de insistir a la cartera de Estado para cobrar y expresó su decepción porque las protestas realizadas no tuvieron resultados.

Atrasos. La habilitación del túnel y la rotonda de Tres Bocas volvió a retrasarse y se anunció que finalmente culminaría el 15 de abril, según informó el viceministro de Obras, Rubén Andino, quien refirió que las obras se volvieron a ralentizar debido a “factores externos” a la empresa contratista. La anterior fecha anunciada por el MOPC, como la definitiva, había sido el 15 de marzo, pero esto no se cumplirá.

Melgarejo, por su parte, cuestionó también el retraso para la finalización de las obras y reiteró que el Gobierno solamente pone trabas para evitar pagar el lucro cesante a pesar de estar comprobada “la pérdida económica” por los negocios cerrados. Al mismo tiempo, contó que solicitaron varias veces el cronograma de trabajo de las obras para confirmar cómo se están llevando a cabo, pero “nunca” se entregaron los documentos. “Solamente responden que la obra es necesaria. Sí, la obra es necesaria, pero ya nos arruinaron negocios, no nos pagan el lucro cesante. Estamos peleando por el pago 78 frentistas”, repitió la presidenta de los afectados.