Frenazo aurinegro

En el partido que el Aurinegro debía ganar le salió todo mal y fue superado ampliamente por 2-0, por goles de Lorenzo Melgarejo y Rodrigo Bogarín.

Es que desde el inicio del partido el Gumarelo fue por las bandas para jugarles a las espaldas de Ferreira y Benítez, con la velocidad de Melgarejo se rompieron los espacios, además pivotearon mucho Enciso con Ferreira, esto desequilibraba a los centrales aurinegros.

Tanto fue el desequilibrio que Roberto Fernández terminó fuera de su área cuando Piris lanzó el centro a la cabeza de Melgarejo, que entre Marcos Cáceres y José Florentín anotó el primer gol.

En la complementaria, Guaraní se lanzó con todo al ataque, dejando un espacio enorme entre los volantes y la defensa, aprovechado oportunamente por Melgarejo y su desdoble. Jugando de contragolpe se veía que el Repollero estaba para el segundo antes que el Aurinegro para el empate.

Y sobre el final esto se dio, con un Guaraní lanzado en ataque, Melgarejo se llevó el balón desde campo propio hasta el área rival, eludiendo piernas y habilitando a Bogarín para que la empuje sin arquero, cumpliendo la ley del ex. Golpazo al Aurinegro que preocupa en el final del campeonato.





Control y precisión

Daniel Garnero, DT de Libertad, terminó feliz tras la clara victoria. “Tuvimos la suerte de tener precisión y manejar mejor los tiempos. El equipo en todo momento quiso dominar el juego y fuimos el justo ganador”, apreció.



Falta de atención

Fernando Fernández analizó el juego donde le dio méritos al rival. “Ellos aprovecharon las oportunidades que tuvieron. A nosotros nos costó entrar en el partido. Debemos estar más atentos para los próximos juegos”.



Al final, jugó Alfio

Finalmente, Alfio Oviedo jugó ante su ex equipo. No aparecía en la lista de concentrados, pero las dirigencias llegaron a un acuerdo para que el delantero juegue. Aunque ayer no gravitó como lo suele hacer.



La figura

Lorenzo Melgarejo

Imparable con sus desbordes y arranques de velocidad, fue crucial para conseguir la victoria gumarela.