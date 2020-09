Fla se recupera en Guayaquil

El campeón de la Copa Libertadores no tuvo apremios en Guayaquil, para derrotar 1-2 al Barcelona en juego por el Grupo A. Este partido estuvo a punto de ser suspendido por autoridades locales por el tema de coronavirus.

Finalmente, a horas de disputarse el encuentro autorizaron y el partido pudo disputarse sin contratiempos. El rubro negro venció con tantos de Pedro y del uruguayo Giorgian De Arrascaeta. Mientras para el conjunto ecuatoriano, el descuento lo hizo Leandro Martínez.

Flamengo venía de ser goleado por Independiente del Valle (5-0), por lo que alcanzó 9 puntos. Anoche por este mismo grupo jugaban Junior e Independiente del Valle. Barcelona perdió los cuatro partidos disputó hasta ahora.

Por su parte, por el Grupo F, Nacional de Montevideo venció 1-3 a Estudiantes de Mérida. Los tantos charrúas fueron facturados por Thiago Vecino en dos ocasiones y Renzo Orihuela. El gol venezolano fue obra de Ronaldo Rivas. Aquí manda Nacional que ganó sus 4 partidos disputados hasta ahora.

En otro partido disputado ayer, por el grupo de Guaraní, Tigre y Bolívar empataron 1-1. Mañana, Guaraní (6) recibe a Palmeiras, líder del Grupo con 9 puntos.

Además de los otros equipos paraguayos, hoy se juegan cuatro partidos más y mañana se cierra la semana con otros tres encuentros. Anoche al cierre de nuestra edición jugaban Deportivo Binacional (Per) vs. River (Arg) y Liga de Quito vs. São Paulo (Br).