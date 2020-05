Fito Páez presenta La Canción de las Bestias, filmado durante la cuarentena

Luego del primer adelanto Resucitar, que suma más de 2 millones de reproducciones a la fecha, La Canción de las Bestias se convierte así en el segundo single con su videoclip, que se estrenó ayer.

El material fue filmado durante la cuarentena desde la casa del propio artista, que en estos últimos meses fue además escenario de varios conciertos íntimos, seguidos vía streaming y a través de medios de comunicación masivos por millones de personas en todo el planeta. Se trata de una realización colectiva a distancia de la que participaron Páez, Pippa, Rompo, Taboada & Zimerman.

“Esta es una canción de tinte acústico donde la bestia es el tipo que lleva el peso, el esclavo. Ahí me represento yo, y ahí veo a todos los seres humanos. Todos somos bestias; hasta el más inmundo asesino tiene un corazón y eso tiene un valor. Está contado en primera persona: Yo soy la bestia, me hago cargo, por eso es que me emociona tanto la canción” expresa Fito.

El video surgió en estos tiempos de pandemia. “Me filmé con el teléfono, aquí en casa. Era un video urgente, una manera de divertirnos. A todos nos gustaba la canción. Fue un trabajo colectivo, lo hicimos entre todos y estamos muy orgullosos de este video hecho a distancia y con mucho amor”, aclaró Páez.

También hay grandes músicos invitados como: Juanes, Lali, Ca7riel, Mateo Sujatovich, Nacho Godoy y otros.