Fisco ultima diligencias para enviar reporte sobre Tabesa a la Fiscalía

Los fiscalizadores designados ya culminaron la primera fase de las verificaciones a pedido del propio Ministerio Público, que está investigando a Horacio Cartes, propietario de Tabesa, por supuesto lavado de dinero. Estos datos son los que están siendo consolidados para ser enviados.

La cartera había iniciado hace unas semanas una fiscalización a las principales distribuidoras de la tabacalera de Cartes, sobre su contribución en el último quinquenio.

El Fisco confirmó en esta primera etapa las sospechas de inconsistencias y detectó que las compañías que supuestamente reparten los cigarrillos evadieron tributos por alrededor de USD 1,5 millones.

La defraudación se produjo, principalmente, en el impuesto a la renta empresarial (IRE), el cual era denominado Iracis antes de la reforma del 2019. Una veintena de distribuidoras son las que están bajo la lupa, mientras que el periodo de tiempo analizado solo abarca a los últimos cinco años, según la ley vigente.

Del total de las empresas investigadas, una parte ya aceptó la sanción inicial, es decir, admitió haber cometido evasión. Este grupo de aportantes se comprometió a saldar una deuda por valor de USD 500.000.

Las firmas que no aceptaron la sanción inicial pasaron a un proceso denominado sumario. En esta etapa, los contribuyentes tienen la posibilidad de presentar nuevos documentos para demostrar el correcto pago de impuestos ante un juez instructor. En caso de que el juez decida confirmar la sanción, los investigados tienen como última carta el Tribunal de Cuentas.

INVESTIGACIÓN. El Ministerio Público abrió una investigación a Horacio Cartes y su entorno hace unos meses, luego de que la Seprelad enviara un informe de inteligencia indicando un supuesto esquema de lavado de dinero que involucra al ex presidente.

Ante esto, la Fiscalía solicitó a Hacienda la realización de fiscalizaciones a los contribuyentes implicados en el documento de Seprelad, con el propósito de ver si estos habían cometido evasión u otro tipo de infracción.

Desde la promulgación de la Ley 6452/19, la evasión constituye delito procedente de lavado de activos.

Tabesa dice que monto es ínfimo

El presidente de Tabacalera de Este SA (Tabesa), José Ortiz, dialogó brevemente ayer con ÚH, con respecto a la supuesta evasión que detectó el Fisco en sus distribuidoras.

El empresario se mostró molesto por la publicación y afirmó que la información no es confiable.

Señaló que la fiscalización fue hecha a sus subdistribuidoras,, ya que la única distribuidora oficial de Tabesa es Palermo. Esta última es la que vuelve a vender los cigarrillos a los compradores interesados.

Señaló que periodistas del Grupo Nación contactaron con funcionarios del Ministerio de Hacienda para corroborar la veracidad de la información. Al respecto, dijo que estos funcionarios, quienes por temor a represalias pidieron no nombrarlos, confirmaron que hubo fiscalización y montos no abonados al Fisco, pero que serían “montos marginales”, no cercanos a los USD 1,5 millones.

Finalmente, señaló que algunas de las subdistribuidoras recurrieron al procedimiento conocido como sumario, es decir, no están de acuerdo con la sanción inicial, por tanto, no está firme la evasión.

EL CASO. Según viene publicando ÚH, el Fisco detectó una evasión de USD 1,5 millones en las distribuidoras de Tabesa, tras un control realizado a pedido del Ministerio Público.

De la veintena de investigados, un grupo aceptó la fiscalización y se comprometió a abonar unos USD 500.000.