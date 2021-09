Fisco afirma que gestionó USD 51 millones para cobertura Covid-19

La cartera que lidera el Equipo Económico Nacional afirmó que las legislaciones en cuestión no crean recursos adicionales, algo que ya se advirtió en su momento al Congreso. Por tanto, alega que no se puede hablar de que hay dinero pendiente de transferencia o que no fueron depositados los fondos prometidos.

Explicó que el marco legal prevé 3 tipos de mecanismos para dotar de recursos al fondo de cobertura del Covid-19: Reprogramaciones de los saldos de la Ley de Emergencia, lo que es administrado por el Ministerio de Salud Pública; fondos socioambientales de las binacionales, con los que ya se firmó convenios para provisión de medicamentos e insumos; y finalmente, las donaciones, algo que no se ha recibido para este fin.

Recordaron que, aparte de esas 3 herramientas, como otra alternativa se autorizó a Hacienda a gestionar saldos no comprometidos de préstamos ya aprobados, lo que la entidad llevó a cabo con el Banco Mundial, consiguiéndose así USD 51 millones para Salud.

Con respecto al último punto, desde el Tesoro señalaron que la cartera sanitaria decidió destinar ese crédito internacional a otros gastos, pero que desconocen el destino o el motivo porque no es su atribución.

Mencionaron que incluso se le sugirió a Salud que, si ese préstamo no era elegible para el pago a sanatorios privados, se use para liberar los fondos comprometidos de la Ley de Emergencia, con lo que, esos fondos liberados puedan pasar a financiar las leyes de cobertura del Covid-19. No obstante, eso aparentemente tampoco se hizo.

Teléfono cortado

Pese a que las leyes 6742 y 6725 establecían que el fondo de cobertura para pacientes con Covid-19 debía ser de USD 30 millones, hasta el momento solo se cuenta con poco más de USD 9 millones que fueron reprogramados por la cartera sanitaria.

Según manifestó ante el Senado la directora general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud, Rita Villalba, nunca se hizo efectiva esa financiación.

“El fondeo nunca se dio; Hacienda no nos dio. Conseguimos fondos después de una reprogramación que Salud encontró. Para el resto, ellos (Hacienda) sugirieron la propuesta de solicitar fondos de Fonacide para cubrir el saldo”, remarcó la alta funcionaria.



51.000.000 de dólares se redireccionó al Ministerio de Salud para constituir el fondo de cobertura para el Covid-19.



9.000.000 de dólares es el dinero que se tiene disponible actualmente para este fin. Provienen de reprogramaciones.