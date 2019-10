Fiscalía tiene una denuncia de abuso a universitaria

Velázquez señaló que el hecho de que la supuesta víctima no haya hecho una denuncia no significa que el hecho no haya ocurrido, por lo que justificó la denuncia realizada.

Indicó que se realizó la denuncia para que las autoridades investiguen el inicio de las diferentes versiones que corren y a fin de proteger a los integrantes de la UCA.

El rector de la UCA señaló que aún no saben a qué fiscal le fue asignado el caso para el inicio de las investigaciones y que nadie fue consultado aún sobre los detalles del supuesto ilícito.

También indicó que unas versiones dicen que el hecho ocurrió un mes atrás, mientras otras hablan de la semana pasada.

Finalmente reconoció que se habló con un docente que habría destapado el tema en el aula, sin embargo, el profesor Gabriel Benítez negó tener conocimiento del caso y que lo haya hecho público durante una de las clases.

rumores. El rumor del supuesto abuso recorrió varios grupos de WhatsApp de estudiantes, principalmente de Derecho y Filosofía.

Fabricio Ayala, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UCA (Ceduc), informó que el rumor habría surgido de una estudiante de la Facultad de Filosofía, y que supuestamente una alumna de Derecho había sido víctima de abuso sexual dentro de su vehículo, en el estacionamiento frente a la universidad, y los autores eran cuatro hombres.

En ese punto no coinciden las versiones ya que unas señalan que los autores de la coacción sexual habrían sido compañeros de estudios de la víctima, mientras que otras indican que fueron personas de la zona.

Explicó que el decano de Derecho UCA, el profesor César Ruffinelli, informó que realizó una denuncia ante el Ministerio Público.

Mutismo. Sin embargo, desde la Dirección de Comunicación del Ministerio Público explicaron que no tenían registrada una denuncia por un supuesto hecho de abuso sexual de la alumna de la Universidad Católica.