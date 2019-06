Fiscalía pide 40 años de cárcel para Oviedo Brítez por secuestro de Arlan

El Ministerio Público pidió 30 años de condena, más 10 años como medida de seguridad para el acusado.

En la víspera se desarrollaron los alegatos finales tanto de la Fiscalía como la defensa. Los representantes del Ministerio Público, fiscales Joel Cazal y Javier Ibarra, manifestaron que Oviedo Brítez fue enjuiciado por secuestro, extorsión, extorsión agravada, terrorismo y asociación terrorista en calidad de autor por el secuestro del joven Arlan en el 2014. Supuestamente, Oviedo Brítez escribió la nota con la que se pedía la liberación de miembros del grupo armado, que están en distintas cárceles, a cambio de la liberación del joven.

El Ministerio Público no solo consideró la gravedad de los hechos, sino que también su conducta desde que está encarcelado.

Por su parte, el abogado defensor Federico Etter pidió el sobreseimiento de su defendido al considerar que Oviedo Brítez no participó del plagio del joven Arlan, al estar recluido en una cárcel de máxima seguridad, tampoco fue el instigador; mucho menos extorsionó al padre de la víctima, Álcido Fick, ya que no puede acceder a un aparato telefónico.

Sobre la nota encontrada en su celda, que sería un manual de procedimiento, el abogado dijo que el Ministerio Público no demostró que en esos documentos hallados el encausado no se autoproclamaba líder de ningún grupo.

Etter mencionó que desde el 2004 Oviedo Brítez no tiene contacto con ninguna persona de dicho grupo y por ende no es el líder.

“Uno lee los escritos y en ninguna parte se describe la organización del grupo, no se encuentra ninguna referencia para llegar a esa conclusión; por ende, mi defendido no es líder de ningún grupo, mucho menos participó de algún secuestro o extorsión”, dijo el defensor. En otro momento, Etter dijo que la Fiscalía metió como argumento otros acontecimientos que no eran parte del secuestro de Arlan Fick.

“Estamos hablando del secuestro de Arlan y en este juicio la Fiscalía no demostró la participación de mi cliente”, dijo el abogado.