Fiscalía no indagará a esposa de RGD hasta que quede firme pena

La Fiscalía informó que no iniciarán una investigación contra la esposa del usurero Ramón González Daher, Delcia Karjallo de González, hasta tanto no quede firme y ejecutoriada la condena de 15 años de prisión contra el prestamista luqueño en la causa de usura, lavado de dinero y declaración falsa, en la cual ya fue condenado el usurero.

Lo mismo ocurre con la posibilidad de abrir una carpeta investigativa contra la abogada Emma González, quien patrocinó las 156 denuncias falsas de Ramón contra sus víctimas de un esquema corrupto de apriete y doble cobro, y Roberto Garcete, la persona que había realizado un préstamo de Ramón con un testigo que luego perdió su casa.

aguarda antecedentes. “La Fiscalía aguarda confirmación de la condena de RGD y aún no se recibió la remisión de los antecedentes para investigar a su esposa y a otras personas más”, publicó la Fiscalía en su cuenta oficial en las redes sociales.

El tribunal de Sentencia integrado por las juezas Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, que dictó la condena contra Ramón, a 15 años de prisión y para su hijo, Fernando González Karjallo a 5 años de cárcel, había criticado durante la lectura de la sentencia la actuación de la Fiscalía, indicando que la esposa de RGD también debía estar procesada en la causa.En ese sentido, solicitó la apertura de una carpeta investigativa contra la esposa del prestamista luqueño.Sin embargo, la Fiscalía culpa a dicho tribunal de que aún no remitió los antecedentes de la sentencia. “Respecto al caso de la esposa de Ramón González Daher, el Tribunal de Sentencia aún no remitió los antecedentes porque la sentencia aún no está firme”, indica el escrito.

Además, resalta que “la Fiscalía aguarda dichos antecedentes que deben ser remitidos de manera oficial, tal como había indicado el Tribunal de Sentencia sobre Delcia Karjallo de González y otras personas. Actualmente los antecedentes estarían en la Cámara de Apelaciones por los recursos planteados por la defensa”.confirmación. Por último, remarca que “la Unidad Anticorrupción solicitó confirmar la condena a 15 años de cárcel para Ramón González Daher y a 5 años para Fernando González Karjallo por usura y lavado de dinero. Fue en respuesta a la apelación de los sentenciados, quienes pretendían anular el juicio”.En la causa, ya se iniciaron las investigaciones de las actuaciones de fiscales y jueces que habrían obrado a favor del clan González Daher.