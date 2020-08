Fiscalía envía a peritaje muestras de medicamentos decomisados en CDE

Por otro lado, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dispuso la intervención del parque de medicamentos de CDE.

La licenciada Edita Irrazábal, encargada del local, señaló que ya remitió 15 notas a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para informar sobre la situación precaria en la que se almacenaban los medicamentos. Luego de que el caso tomó conocimiento público, las autoridades sanitarias trasladaron las cajas de medicamentos a un depósito del Hospital Regional del Instituto de Previsión Social.

Ramírez investiga la circulación de medicamentos nocivos y lesión de confianza a quienes fueren responsables del hecho. Con la investigación se va a determinar quiénes son los responsables, ya que existen supuestamente las notas remitidas a las autoridades, cuyas copias serán requeridas a la licenciada Irrazábal, en el marco de la investigación, según la fiscala. “A simple vista se nota que el lugar no es apto para la conservación de los medicamentos, que en el prospecto exigen una conservación a cierta temperatura, entre una mínima y una máxima. Por eso, con la pericia se va a poder ver si son eficaces para el uso en la salud humana. Si no, pueden generar un perjuicio patrimonial porque el lote entero no serviría”, afirmó la fiscala. “Lo que más preocupa es la circulación de medicamentos vigentes que se distribuyen a todos los distritos del Alto Paraná para su uso. Hay alimañas, ratas en el lugar porque estos medicamentos se conservan en cartones. Hay un cuaderno que dice que el deterioro es por alimañas”, agregó. “Vamos a ver a conocimiento de quién llegó la nota de la licenciada. Si fue solamente a los responsables de la X Región Sanitaria o al propio ministro, si tuvieron conocimiento y no hicieron nada”, dijo.

El depósito fue alquilado de Zunilda Barúa Rodríguez, quien sería esposa de Gabriel Santos Rodríguez, alias Scooby Doo, funcionario de la Fundación Tesãi, conforme a las denuncias publicadas en las redes sociales.

Con relación al contrato de alquiler, la Fiscalía también accedió a la copia de una nota en la que el entonces director de la X Región Sanitaria, el médico Miqueas Abreu, menciona a la Fundación Tesãi que el local es apto para el almacenamiento de medicamentos. “Vamos a llamarle a Abreu para una declaración indagatoria para que explique por qué dijo que ese tinglado tan feo era apto para el manejo y conservación de los medicamentos”, adelantó la fiscala.

En la nota, el médico sostiene que el local cuenta con buena ventilación, sanitario privado, amplio estacionamiento, entre otros. La propietaria se comprometía en realizar mejoras como colocación de pisos, una vez firmado el contrato, conforme a la nota firmada por Abreu y remitida a la Fundación Tesãi, en la que también se señala como valor de alquiler la suma de G. 3.500.000, además de G. 1.500.000 para gastos de consumo de energía y otros, conforme a la copia del documento.