Fiscales piden prisión preventiva para los ex asesores de Castillo

Sánchez estuvo ausente en la audiencia y no se ha presentado ante la Justicia desde el pasado 11 de octubre en que se dictó una orden de prisión preliminar por 10 días contra todo el grupo investigado, al cabo de un operativo policial en que los fiscales allanaron viviendas y oficinas.

Sin embargo, el fiscal que expuso los antecedentes del pedido de detención afirmó que Sánchez es uno de los integrantes de la presunta organización criminal, que tenía como fin el obtener "ganancias ilegales" a través de irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Otros investigados por los delitos de tráfico de influencias, colusión y negociación incompatible son los ex asesores presidenciales Eder Vitón y Biberto Castillo, el ex jefe del gabinete técnico de la Presidencia Auner Vásquez, el ex jefe de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo y el empresario Jenin Cabrera.

La Fiscalía señaló que la organización criminal, presuntamente dirigida por el mandatario, llevó a cabo actos ilegales en las contrataciones públicas desde junio de 2021, con ausencia de reuniones formales y citas a Palacio de Gobierno, Congreso y otros ministerios. Igualmente, los investigados Auner Vásquez y Biberto Castillo se reunieron con un grupo de congresistas de Acción Popular, con la promesa de obtener su voto de apoyo en el caso de que se presente una nueva moción de destitución contra el mandatario, indicó el fiscal.