Fiscala imputa a un taxista por supuesto manoseo a periodista

Se trata de Reinaldo David Parra Ledesma, según comentó la representante del Ministerio Público.

La trabajadora de prensa manifestó en su testifical que el hecho ocurrió cuando todos sus colegas y manifestantes fueron hasta la zona de ingreso a la Comuna asuncena luego de que se anunció una reunión con los dirigentes taxistas en las oficinas.

“Un taxista me empuja por el pecho y en ese mismo momento me manosea. Obviamente, fue algo que duró pocos segundos, pero no les puedo describir la impotencia, el asco que sentí”, relató la joven comunicadora.

Benítez expresó que los cronistas generalmente están expuestos por estar todo el día en la calle, más en este tipo de eventos, pero que en ningún momento imaginó que sería víctima de una agresión de este tipo.

“Me quedé shockeada, estaba al aire, está todo totalmente grabado”, refirió. En esa grabación también se escucha a la cronista llorar, lo cual aseguró que fue por la impotencia que sintió.

Posterior al manoseo, surgió el reclamo primero de los colegas que fueron testigos y luego de ella. La única respuesta que recibieron fueron burlas e insultos por parte de los taxistas.

“Comencé a lagrimear. Un taxista me dice que me falta pasta para ser periodista y que no puedo llorar porque me tocan”, refirió.