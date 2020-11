Fiscala dice que no tenían pruebas en otros casos de OGD

La fiscala Natalia Fúster señaló ayer que solo acusaron sobre los dos hechos que tenían pruebas, y los demás que fueron imputados no pudieron probar contra el ex senador Óscar González Daher y otros en el juicio de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento. “Es calidad y no cantidad. Los casos son solventes y sólidos...”, dijo.