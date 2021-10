Fiscal pide anular absolución de los costureros y quiere otro juicio

Sin embargo, Rienzi planteó la apelación donde señaló que estaba de vacaciones cuando se hizo el juicio, y que debía existir una unidad de actuaciones, por lo que apela el fallo y pide su nulidad.

Dice que los jueces absuelven a los acusados por certeza de que no participaron, mientras que el fiscal que estuvo en el juicio, Rolando Rivas, requirió absolución por duda.

Si se da la absolución por duda, no podría solicitarse la indemnización, mientras sí lo podría hacer al ser desvinculados porque no participaron del hecho punible.

Además, el fiscal pide anular la resolución porque uno de los jueces, no firmó el fallo dentro del plazo que tenía que hacerlo. Se trata del juez Julio Fernández, que está excepcionado de asistir a los juicios por estar con enfermedad de base, y solo estuvo por medios telemáticos.

Entre otras cosas, Rienzi sostiene que la rueda de identificación con el “casco puesto”, se hizo con ”todos los requisitos legales” por lo que no tenía que ser anulado por los jueces.

Finalmente, el fiscal pide la nulidad del fallo y un nuevo juicio oral. Además, en caso de no anularse, por decisión directa, que se cambie la absolución por duda y no por certeza de no participación.

En el caso, el asalto de los motochorros se registró en agosto del 2017, en Fernando de la Mora. Una semana después, los dos hermanos pasaban frente a la Comisaría 2ª, de Fernando de la Mora, cuando la víctima dijo que eran ellos los asaltantes.

En el juicio, se probó que los mismos no participaron y ni siquiera tenían motocicletas, según habían señalado los magistrados.