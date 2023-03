Fiscal destituido recurrió a EEUU al no encontrar justicia

Emita y Ana Rosa López hablaron en contacto con Radio Monumental 1080 AM tras la designación de Bogarín como significativamente corrupto por parte de EEUU, y revelaron que fue su mismo padre quien recurrió a la Embajada de los Estados Unidos a exponer su caso, viendo que no se le iba a hacer justicia.

“Él nos había contado que iba a ir (a la sede de la Embajada de los EEUU). En diciembre de 2021 tuvo una cita a las 4 de la tarde y ahí iba entregar lo que tenía”, reveló Ana Rosa López al recordar.

“Papá creía en la justicia, decía que no hizo nada y que volvería pronto a su trabajo. Lástima ya no está para ver esto”, agregó.

El ex fiscal falleció el año pasado a causa de un cáncer.

“Él siempre nos inculcó de que lo que está mal, está mal sea quien sea y hay que asumir las consencuencias”, agregó.

“Cuando vi (la designación de Bogarín por parte de los EEUU) dije: Acá está, papá, para vos”, añadió.

Tras relatar de nuevo cómo fue que su padre imputó a Vicente Ferreira y cuáles fueron las causales que alegaron en el Jurado para sacarle del cargo, Ana remarcó que su padre “confiaba en la ley y nunca, nunca perdió la esperanza de volver a ocupar su cargo”.

“Queremos que su nombre se limpie. Él murió con el sentimiento de que era un delincuente y eso ya no vamos a remediar porque ya no está para ver lo que está pasando”, lamentó la hija del ex fiscal.

Bogarín y Ferreira, junto con el ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo fueron los últimos tres paraguayos designados significativamente corruptos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Ellos ingresan a la lista de los otros seis que ya fueron señalados entre quienes resaltan el ex presidente Horacio Cartes, y el vicepresidente Hugo Velázquez.



