Fiscal cuestiona apelación de RGD y dice que incluso admitieron culpa

Es que la defensa de los procesados promovió el viernes una apelación donde requirió la nulidad parcial de la audiencia preliminar y pidió que otro juez estudie nuevamente los cuestionamientos realizados por la defensa.

El fiscal Legal señaló que “si vos para tu defendido presentás un abreviado, y pedís una leve pena para tu cliente, tenemos que basarnos en esa arista. Se fueron y se declararon culpables, a través del procedimiento abreviado, con una condena con suspensión”.

Aclaró que la Fiscalía y las víctimas no estaban de acuerdo con la condena que solicitaban, “pero ahora se presentan y dicen que todo es nulo, es harina de otro costal. El juicio oral es el momento oportuno para valorar las pruebas y eso es lo que espera el Ministerio Público”, afirmó.

INTERESES. El agente Osmar Legal aclaró que aún no tuvo acceso a la apelación promovida por la defensa de González Daher y su hijo, pero que seguramente hoy ya le correrían traslado para contestar los cuestionamientos.

Indicó que había que partir de la premisa de que el auto de apertura a juicio oral era inapelable, conforme señala el Código Procesal Penal.

Con respecto a uno de los puntos alegados –en este caso, los intereses de los préstamos realizados por el encausado–, dijo que la defensa se basa en la pericia que ellos hicieron, pero que en realidad para la Fiscalía, eso no tenía solvencia, y que su pericia era mucho más trabajada.

“Nuestra pericia tiene todos los elementos para sacar esos porcentajes. Además, esa no es una cuestión que debe ser discutida en una audiencia preliminar, sino en un juicio oral”, afirmó el representante de la sociedad.

Con respecto a que hubo un supuesto cambio de los hechos entre la imputación y la acusación, Legal apuntó que lo que cambiaban eran ciertos montos, pero que eso era normal porque una investigación de delitos económicos tenía esa variabilidad.

“Empezamos con un supuesto para la imputación, describimos los hechos, pero al realizar las pericias, varían esos montos”, explicó Legal, que acusó a los procesados por usura y lavado de dinero.

No obstante, aclaró que no por la variación de montos hubo indefensión de los acusados, ya que la defensa en todo momento tuvo acceso a la carpeta fiscal y al expediente judicial. “Podían declarar las veces que querían”, acotó.

Con relación a que supuestamente hubo una corrección de parte del juez a los hechos presentados, remarcó que “no me parece muy responsable decir eso como abogados, ya que si ocurrió así, es una causal de enjuiciamiento. El acta dice lo que ocurrió, y si ellos no estaban de acuerdo, no debían firmar”.

La defensa –encabezada por el Dr. Jorge Bogarín– planteó la apelación contra los puntos que rechazaron la nulidad de la acusación, por el cambio de los hechos y por la falta de indagatoria previa, así como el rechazo del sobreseimiento, entre otros aspectos.

La apelación fue presentada ante el juez Humberto Otazú, que deberá correr traslado al fiscal Osmar Legal, y a los representantes de la querella adhesiva. Luego deberá elevar el expediente al Tribunal de Apelación Penal, para que estudie el recurso promovido.