Firmarán acuerdo de la  Concertación el domingo 12 de junio

A pocas horas de la firma del acuerdo, aún el Frente Guasu no responde al llamado. Por su parte, se da por hecho que la precandidatura de Euclides Acevedo no se incorporaría al gran arco opositor. Los representantes de los partidos que integran la Concertación se reunieron ayer para debatir sobre diversos temas, entre ellos poner fecha a la oficialización de la Concertación.

En este sentido, el presidente del PRF y coordinador de la Concertación resaltó que hubo acuerdo para convocar a todos los precandidatos para la firma del acuerdo.

“Se decidió que la firma de la Concertación para la chapa presidencial sea en la Casa del Pueblo a las 10:00, el domingo 12 de junio”, señaló.

Expresó que de momento no se tienen respuestas tanto del Frente Guasu como de la Articulación Ñemongeta, cuya precandidata es la senadora Esperanza Martínez. Tampoco del ex canciller Euclides Acevedo, que tiene un claro acercamiento al llanismo. Por lo tanto, al menos de la firma de la Concertación aún no serán parte. No obstante, la fecha de inscripción vence el 27 de junio y no se descarta que algún otro partido o sector busque adherirse.

Postura de izquierda. De acuerdo con lo manifestado por el senador Hugo Richer, en el FG no tienen apuro de anunciar si se incorporan dado que aún hay tiempo. “En estos días se va a definir este tema. Antes estábamos en la Concertación, pero luego nos ausentamos. El plazo legal es el 27 de junio, hay todavía un par de semanas”, sostuvo.

Añadió que están en un proceso de unificar la mayor cantidad de sectores. “El interés y la base principal es unir la cantidad posible de fuerzas políticas. No se trata solo de derrotar al Partido Colorado, hay que hacer cambios en el país”, señaló a la 1020 AM.

Recalcó que no hay apuro para definir, pues “reconocemos que el plazo legal es el 27 de junio”.

CARGOS PLURINOMINALES. Otro punto de controversia de la oposición es sobre la conformación de listas para el Parlamento en 2023. Se prevé que para las internas se presenten en alianza o concertaciones los sectores que combinen sus listas. Otra opción es la posición de ciertas organizaciones políticas sobre los cargos plurinominales. Patria Querida, por ejemplo, ya optó días atrás por la opción de presentarse mediante una sola figura jurídica partidaria para el parlamento.

Además de las precandidaturas a la presidencia cuya lista integran el titular del PLRA, Efraín Alegre; los diputados Sebastián Villarejo y Kattya González; Soledad Núñez; Martín Burt y Hugo Fleitas, a más de Paraguayo Cubas, también algunos más otros ya avanzan en la posibilidad de conformar chapas.

Las opciones de Alegre serían dos. Esperanza Martínez, si se incorpora a la Concertación o se podría decantar por la opción del ex senador Hugo Estigarribia.

Fleitas y Burt tienen acercamiento a Euclides Acevedo, de la mano del senador Blas Llano. Soledad Núñez y Kattya González últimamente demuestran sintonía.

