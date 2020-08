Fin de semana cargado de opciones en los autocines

A las 18:30 de hoy se podrá ver El Rey León en Panorama Autocinema, ubicado en el Complejo Barrail (Avenida de las Garzas casi General Santos). Más tarde, a las 21:20 se proyectará Bohemian Rhapsody, que trata sobre el cantante británico Freddie Mercury y el grupo de rock Queen.

Para mañana, sábado, en este mismo local, se prepara el aclamado filme de suspenso y drama sicológico Jocker, a las 19:00. Y a las 21:30 El Conjuro 2; película de terror estadounidense de 2016 dirigida por James Wan. El domingo 30, a las 20:00, se replicará Bohemian Rhapsody. Las entradas pueden adquirirse en www.panoramacines.com a G. 120.000 por vehículo, permitiéndose hasta 4 personas por automóvil. Para reservas llamar al (0984) 922-732.

Haciendo la reserva, la organización envía un comprobante para circular después de las 20:00.

cineplex. Por su parte, Cineplex Autocines, en Plaza Moiety (Aviadores del Chaco 3.215), ofrece para hoy, a las 18:00, Dos pavos en apuros; una película cómica de ciencia ficción y animación, dirigida por Jimmy Hayward. En tanto que para las 20:00, se prepara El Vicepresidente, quecuenta la historia del ex vicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney. El precio por vehículo es de G. 100.000 (h/4 personas por automóvil). Los tiques pueden adquirirse en www.cineplex.com.py o realizando reservas para compra en efectivo al WhatsApp (0991)780-323.

Entre las especificaciones se resalta que no está permitido el descenso de los vehículos, salvo para el uso de los sanitarios con el debido uso de tapabocas. Los pedidos del candy se realizan exclusivamente desde la página web www.cineplex.com.py y el sonido de la película se transmite por radio FM; si el vehículo no tiene radio no se podrá escuchar la película.

Para mañana, a las 18.00, se proyectará El Príncipe encantador, que relata la historia del joven que es encantador porque está sometido a un terrible hechizo. A las 20:00, se verá Un nuevo camino. El domingo, la cartelera sigue con Dos pavos en apuros, a las 18:00 y El Reencuentro, a las 20:00.

sacramento. Otra de las opciones de autocine es Sacramento Autocinema, instalado en Sacramento Brewing Co. (Avenida Santísimo Sacramento 655). Este espacio prepara para hoy, a las 21:15, la película Deadpool, basada en el antihéroe menos convencional de la Marvel. Los tiques pueden adquirirse a G. 100.000 por vehículo en www.autocines.com.py.

Mañana, a las 18:30, se proyectará Jugando con Fuego, y a las 21:00, Bohemian Rhapsody. El domingo, a las 18:00, se podrá ver El Rey León y a las 20:00, El Gran Showman.