Filme nacional llega a las salas de cine

La cinta, escrita y dirigida por Simón Franco, guionista del largometraje Guaraní (2016) presenta a una diva en decadencia que, tras enterarse que el director que la llevó a la fama filmará su última película en Paraguay, se embarca en una insólita aventura. La producción presenta un formato de road movie, cuyo argumento se desarrolla a lo largo del viaje.

Protagoniza el filme, la actriz española Ángela Molina, ganadora este año del Premio Goya de Honor, por su trayectoria, y que cuenta en su historial con destacadas producciones, entre ellas: Los abrazos rotos y Carne trémula.

El filme cuenta en su elenco con figuras como Ignacio Huang, actor que participó de Un cuento chino; Lali González, conocida por 7 Cajas y Luna de Cigarras; Fernán Mirás, quien aparece en Tango Feroz; Gerardo Romano, actor de cintas como La Fuga y Me casé con un boludo; Nico García, intérprete de González vs. Bonetti, La Chuchi, 7 Cajas, etc.

Belén Fretes; Claudia Scavone, conocida por Felices los que lloran y El Supremo Manuscrito; al igual que Sifri Sanabria, entre otras figuras de nuestro medio, también forman parte de la cinta.

Luego de su estreno, el filme estará disponible en diversas plataformas digitales, teniendo en cuenta que FilmSharks adquirió los derechos para su distribución internacional.