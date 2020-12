Fiestas sin pirotecnia: Para evitar accidentes en niños

Para no pasar las fiestas en Urgencias. Coincidiendo con la campaña Una Navidad diferente, fin 2020. Sin petardos ni víctimas inocentes es promovida por el Ministerio de Salud, ayer el Hospital de Trauma publicó las estadísticas de los últimos 30 años de pacientes que ingresaron al ex Emergencias por lesiones de petardos. Recuerdan que el uso de pirotecnia afecta a niños, bebés, adultos mayores, a personas con autismo, al medioambiente y a las mascotas.

‘‘Los números no mienten, a lo largo de varios años las personas han sufrido pérdidas de miembros por accidentes a causa de petardos y fuegos artificiales. Estas lesiones son evitables, seamos responsables, tomemos conciencia y evitemos la manipulación de estos’’, dice el posteo que busca visibilizar la problemática que en los últimos años afecta principalmente a los niños.

El total de casos de adultos y niños afectados por la pirotecnia en los últimos 30 años asciende a 513. En 2018 fueron 17; en 2017, 23 y el año pasado 9, registrándose 2 lesiones oculares en niños, por lo que se apela a la responsabilidad de los padres y no comprar a los niños petardos ni ellos mismos manipularlos porque se exponen al peligro y también a los niños, dijo el director del Trauma, Agustín Saldívar.

‘‘Es inimaginable lo que los médicos vemos cada año en urgencia’’, comentó el médico. En la Navidad del 2019, el Hospital de Trauma atendió a 8 víctimas, uno adulto y todos los demás pequeños. ‘‘Una de seis años no estaba manipulando la pirotecnia, pero un adulto sí, se quemó el ojo derecho. No solo se producen quemaduras o traumatismos en las manos; puede ser en cualquier parte de la anatomía del cuerpo’’, precisó.

El año pasado la Dirección del ex Emergencias pidió auxilio a la Fiscalía de la Niñez y había amenazado con imputación de los padres. Finalmente, en Año Nuevo se tuvo solo un paciente de dos años cuyo abuelo estaba explotando cebollones en el patio. ‘‘El pequeño pisó eso, perdió el quinto dedo del pie izquierdo. A la noche comunicamos el hecho a la policía ya la fiscalía’’.

La campaña nacional Navidad Diferente, Fin de 2020 es promovida por el Ministerio de Salud, a través del Centro Nacional del Quemado (Cenquer) y el Hospital de Trauma, con el apoyo de Yacyretá, IPS y la Facultad de Medicina UNA.

Más siniestros.

El director Agustín Saldívar recordó que no solo la pirotecnia es un peligro, también los accidentes viales que se producen por la alta velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas, ya sea al desplazarse en motocicletas o vehículos. ‘‘Que no pasen con nosotros las fiestas, que se cuiden y pasen bien en familia y compartan alegría y no llantos ni tristezas’’, enfatizó.