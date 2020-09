Fiesta de Cuevas en violación de cuarentena y con vista gorda fiscal

Primero en la vía pública donde con carteles y caravanas fue recibido el legislador procesado por enriquecimiento ilícito, que hasta descendió de su camioneta para saludar a los ciudadanos. Una fiesta con la polca colorada y bailes sin distanciamiento se llevó a cabo después en la residencia del legislador por su salida en libertad y orden de arresto domiciliario.

Pero lo que causó mayor indignación y manifestaciones de repudio fue la alevosa impunidad con la que actuó el político, que pese a la violación de las medidas sanitarias, no recibió ninguna visita de la Fiscalía.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González destacó que no hubo intervención del Ministerio Público, ironizando que se trata de una regla de los fiscales no actuar cuando se trata de un político.

“Cuatro reglas Covid de la Justicia en Paraguay: 1) Los delincuentes no se aglomeran, trabajan arriesgando sus vidas. 2) Los políticos, ex presidentes y sus parientes no contagian Covid, el cargo les da inmunidad. 3) Los hijos y parientes de políticos y delincuentes pueden casarse, bailar y abrazarse, los comunes deben poner a prueba su amor y esperar la extensión de fases o hule. 4) Las farras de bienvenida de la cárcel y festejos de cumpleaños de políticos y poderosos son deslices inevitables, la protesta contra la corrupción merece imputación, acusación y cárcel”, lanzó la legisladora.

El silencio de la Fiscalía en este caso fue muy cuestionado porque recientemente fue imputado por violación de la cuarentena el empresario gastronómico Juan Galeano Grassi, por participar de una caravana contra la corrupción, y casi sufre la misma suerte el escritor Miguel Ángel Fernández, de 82 años, que participó de una manifestación por la muerte de dos niñas a manos de la FTC. En este caso la Fiscalía retrocedió por presión ciudadana.

El caso. El diputado Miguel Cuevas, del movimiento Colorado Añetete, liderado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez, está procesado por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias. Supuestamente, entre los años 2009 y 2019, tuvo un ingreso de G. 5.734.307.036 y su egreso fue de G. 7.439.622.171, con una diferencia de G. 1.705.315.135, según la investigación de la Fiscalía.

También están imputados su esposa Nancy Florentín y su hijo Enzo Cuevas.

La pesquisa se inició luego de la denuncia del concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres, quien señaló que Cuevas supuestamente malversó al menos G. 1.200 millones, durante su gestión como gobernador de Paraguarí.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del diputado colorado, resaltó que una vez revocada la prisión preventiva que pesaba contra el legislador, puede volver a ejercer su cargo. “Ahora puede hacerlo, porque se trabaja por medios telemáticos. Él, desde su domicilio, va a estar conectado a la Cámara de Diputados y va a trabajar como diputado otra vez. No habría inconvenientes para que retome su banca”, señaló.