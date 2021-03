Fedapar rechaza suspensión de las clases presenciales

El presidente de Fedapar, Christian Lozano, dijo al finalizar la reunión sobre la vuelta a clases virtuales con el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, y la suspensión de clases presenciales hasta el 4 de abril, que “en los colegios privados no se tiene absolutamente ningún reporte de contagio dentro de las instituciones, los casos positivos que se dieron son casos positivos previos al inicio de las clases que vinieron de contactos afuera de la institución”, aseveró.

“Vamos a apoyar esta medida por 15 días, pero no queremos que pasen más días. Está demostrado que las instituciones no son foco de contagios. Acá no hay protocolo mal hecho, sino protocolo mal cumplido”, puntualizó el representante.