Fecha límite: Comuna debe dar a conocer lista de beneficiarios

Sobre el rubro surgen -además del dato de las personas beneficiadas- importantes interrogantes sobre la manipulación de los alimentos, principalmente las carnes. En este sentido, en el dictamen técnico sobre las adjudicaciones del 2020, la Contraloría General de la República había subrayado que el depósito de la Dirección General de Reducción de Riesgos (DGRR) de la Municipalidad de Asunción no contaba con área refrigerada. En tanto, en las notas de remisión de los kits de alimentos se constata que el punto de entrega para las proveedoras habría sido en repetidas ocasiones el referido local municipal, según notas de remisión.

Mientras que en el 2021 no se incluye el detalle de punto de entrega, salvo la cláusula del contrato en la que se estipula que este debe ser donde se le sea solicitado al vendedor por la DGRR.

En las operaciones se cuenta con un flujo alto de entregas diarias de la selección de alimentos de asistencia brindados por las distintas empresas adjudicadas, atendiendo el detalle de pagos dado a conocer con el segundo contingente de documentos solicitado por Johanna Ortega, del uso del rubro 831.

Con contratos de febrero a setiembre, el flujo de entregas incluyó en febrero 2.789 bolsas de alimentos, en abril 1.339, en marzo 265, en mayo 2.081, en junio 1.393, en julio 1.149 y en septiembre 660, según las facturas.

Sin actas, sin registros

En su recorrido por las compras del 2020, la Contraloría refirió que en el depósito de la DGRR no se contaba al momento de la intervención con actas de entrega de kits de alimentos ni con lista de retiro de los mismos. Y que muchas de estas empresas no contaban con los documentos respaldatorios para la distribución bajo las normas de la INÁN, valiéndose de otras empresas que no contaban con los registros.

En el 2021, las firmas con los mayores contratos fueron Cova, de Juan Rodríguez, con el rubro principal de ferretería con G 1.120 millones. Y continúan Grupo Orca, de Manuel Román Cabañas, Don Manuel, de Manuel Román Solís, y La Comercial Asuncena, de Benicio Cano Martínez. Sumándose Distrimex, de Vannia Rautenberg, y Marilia Comercial de Jorge Velilla Cabriza.

Precio de pollo sería especulación del proveedor Marilia

Marilia Comercial, como proveedora concursante y adjudicada, sería responsable de establecer los costos a percibir por cada kilo de pollo en el marco de las licitaciones en las que participa. En ese sentido, la firma Pechugón confirmó que la compra de los productos alimenticios no se realizó de forma directa en la firma nacional, dándose en una distribuidora externa. En junio, para contratos con el Estado y la Municipalidad de Asunción, Marilia, de Jorge Velilla Cabriza, en una operación independiente sin nexo habría dispuesto los precios de cada producto. Entre los documentos del 2021 brindados por la Comuna no se encuentra la autorización de distribución en favor de estos contratos de los kilos de carne de pollo, como tampoco de la carne vacuna. Dos aspectos señalados como esenciales por Contraloría en el rubro, ya en el 2020.