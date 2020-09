Fauvè Gaubbè celebró sus 9 años

Con el material el público virtual fue descubriendo las principales inspiraciones de Fauvè, que se destacan por su íntima relación con la pintura, la danza, la cultura pop, la arquitectura y la música. En esta pandemia es la segunda propuesta de la marca usando el mundo virtual como medio. Hace un mes, la marca presentaba su colección 2020, Efímera, atemporal. Ambos materiales siguen disponibles para los usuarios de redes sociales en su fanpage de Facebook.

LA HISTORIA EN CANCIONES. La banda compuesta por la cantante Andrea Valobra, junto a Fernando Sequeira, Gustavo Luque, Alejandro Garcete y David Maidana, en poco más de una hora guio el recorrido musical que incluyó canciones para las colecciones presentadas por Fauvè Gaubbè, desde el 2011 hasta el 2020.

La apertura del concierto virtual fue con una jam session junto a imágenes de la primera colección presentada en el 2011 en el Paraguay Alta Moda, que se inspiró en Henri Matisse y Joan Miró. Luego llegó el tema Midnight, the Stars and You, canción de la película The Shining, de Stanley Kubrick, basada en la novela de Stephen King, acompañando instantáneas de la propuesta del 2012, que se denominó 237, número de la habitación prohibida que aparece en el filme. Este año se presentaron prendas inspiradas por Isadora Duncan, también la marca realizó su primer fashion film, característica que lo acompañaría en otras propuestas. Le siguió el tema Quizás, quizás, quizás, para rememorar el sello que llevaron las prendas realizadas bajo la inspiración de El deseo, del director español Pedro Almodóvar, que en el 2013, motivó la colección homónima. La transmisión subió de tono con Queen, banda inglesa que inspiró a Fauvè Gaubbè, en el 2014, que también contó con la propuesta Cuba, la canción elegida fue The Show Must Go On.

En el 2015, la marca contó con dos propuestas. La primera tomó como base a Irlanda y la segunda al artista coreano Nam June Paik. El desfile de esta última propuesta fue presenciado por Ana Fendi y Ágata Ruiz de la Prada. Las canciones para este año fueron Only Time, de Enya, y Runaway, de The Cors. En el 2016, el universo de Salvador Dalí fue el motor para encender la magia, además del arquitecto brasileño Óscar Niemeyer, lo que dio paso a composiciones en portugués, Garota do Ipanema y Desafinado. Para el 2017, el aire argentino se apoderó de las prendas; la marca decidió inspirarse en Astor Piazzolla y Gustavo Cerati y sonó el tango Balada para un loco. Para el 2018 se tomaron como referencia a Picasso y la ópera Carmen, de Georges Bizet. La banda tocó una versión de Habanera. En el 2018, la danza contemporánea de Pina Bauch se tradujo en un desfile con movimiento en Espacio E, se recordó esa noche con Gracias a la vida, de Violeta Parra. El final fue con Che mbo’eharépe, de Teodoro S. Mongelós y Epifanio Méndez Fleitas, como homenaje a la colección Anga Korasõ Tekove, premiada por la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), que representó a Paraguay en la Pasarela Latinoamérica realizada en España, en el 2019.