Famosas en la dulce espera

Muchos famosos darán la bienvenida a un nuevo integrante de sus familias en medio de la incertidumbre y con el temor que significa la pandemia que azota a todo el mundo. Otros ven la situación como una luz de esperanza.

PADRE A LOS 52. El multimillonario Dj italiano Gianluca Vacchi compartió con sus seguidores la noticia de la espera de su primer hijo junto a la modelo venezolana Sharon Fonseca, de 25 años. “Cuando en algún momento de mi vida pensé en cómo sería la potencial madre de mi hijo, todas esas características las tiene Sharon. Estoy muy feliz de anunciar y compartirles que Sharon y yo estamos esperando un bebé. Y ella será la madre que yo siempre soñé para mi hijo”, mencionó el influencer.

El multimillonario aún no tiene hijos biológicos, pero en su corazón ocupa un lugar muy especial la joven Ginevra Mavilla, de 15 años, a quien acompaña desde los cinco años y a la que considera como su propia hija.

TIERNO ANUNCIO. Hace días David Bisbal dio a conocer, a través de su cuenta de Instagram, la noticia de que será padre nuevamente. “Soy un enamorado de mi familia y estamos muy felices de que siga creciendo. Hace cuatro meses recibimos la mejor noticia, ¡bebé en camino! Pronto seremos cinco @rosannazanetti”, posteó el artista junto a una tierna foto familiar, en la que se lo ve a él alzando a su hijo de un año, y a su hija mayor, quien apoya sus manos sobre el vientre de Rosanna Zanetti.

Bisbal y Zanetti se casaron en julio 2018, después de dos años de relación. El 7 de abril de 2019 la modelo dio a luz a su primer hijo, Matteo.

El cantante también es padre de Ella, de nueve años, fruto de su relación con Elena Tablada.

EN LA ÚLTIMA ETAPA. La modelo Paula Chaves espera a su tercera hija, Filipa, junto a su esposo Pedro Alfonso. La argentina transita la última etapa de su embarazo, cuya fecha está prevista para finales de junio, con algunos temores debido a la pandemia del coronavirus. “Hoy fui al obstetra, con mil preguntas como una primeriza, pero no de las preguntas tradicionales, sino de las que no tienen respuesta... Para los que me conocen soy bastante miedosa, siempre pensando y queriendo controlar situaciones”, escribió en su cuenta de Instagram. Paula ya es madre de Olivia, de seis años, y Baltazar, de tres.

NUEVO INTEGRANTE. Hace meses que se rumoreaba que la actriz y modelo María Eugenia China Suárez estaría embarazada y esperando un hijo con el actor chileno Benjamín Vicuña. Sin embargo, ninguno de los dos se había referido al tema hasta este lunes que ambos lo confirmaron. Con una foto, sin ropa interior y luciendo su panza de embarazo, Eugenia Suárez decidió confirmar que está esperando su segundo hijo con Benjamín Vicuña. Entre los miles de comentarios que acumuló el posteo, el primero que se destacó de los famosos fue justamente su pareja, Benjamín Vicuña, que comentó con tres corazones. Y agregó un emotivo mensaje en el que hizo referencia a la situación que vive el mundo por la pandemia del coronavirus. “Elijo creer, quiero creer que serás la protagonista de un futuro mejor para todos. Quiero creer que traerás la primavera llena de flores, dignidad y libertad. Quiero creer que recordaremos tu embarazo en cuarentena como una anécdota tragicómica rodeada de amor y reflexión”, sostuvo el actor chileno.

La China es también madre de Rufina, producto de su vínculo con Nicolás Cabré, y Magnolia, su primera hija en común con Vicuña.

La actriz argentina le dará a Vicuña su sexto hijo, ya que el chileno también fue padre de Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán junto a la modelo argentina Pampita Ardohain.