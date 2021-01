Familias enteras se internan en salas normales y en la terapia

Los contagios siguen aumentando y el Covid-19 está llevando a familias enteras a las salas de internación de los hospitales de contingencia, manifestó ayer la Dra. Leticia Pintos, directora de Terapias y Servicios de Urgencias Hospitalarias.

‘‘Tenemos familias enteras, los hijos en terapia y padres en sala de internación normal o padres en terapia y los hijos en sala’’, señaló la funcionaria preocupada por el alto índice de internaciones. ‘’Creo que son los resultados de las fiestas de fin de año y espero que esto disminuya en las próximas dos semanas’’, manifestó. Todos los contagiados, tanto de adultos como de jóvenes, se dieron porque participaron de encuentros sociales y fiestas. En cambio, en el ámbito laboral, los casos positivos de la enfermedad pandémica son mínimos, según detalló Pintos a Monumental 1080 AM. Comentó que el porcentaje de riesgo de contagio del coronavirus es el mínimo cuando uno evita ir a las reuniones con amigos o a las fiestas. Al trabajo uno va con tapabocas, se lava las manos para entrar y se interactúa con los compañeros. En este ámbito se toman más cuidados. ‘Sin embargo, cuando uno está en una situación especial con la familia uno ya se relaja y eso implica quitarse el tapabocas, dejarlo sobre la mesa. A lo mejor está contaminado, viene la criatura y toca. Todo eso influye. Pequeños detalles que no tenemos en cuenta’’, manifestó. Una situación preocupante es que cada vez ingresan más jóvenes a terapia intensiva. Son pacientes entre 30 y 45 años. Muchos tienen comorbilidad de base, como el sobrepeso, según la Dra. Pintos. Sobre el nuevo pico de terapias ocupadas el fin de semana, la directora de Terapias y Urgencias reconoció que intensivistas ya están agotados ante la excesiva carga de trabajo. También afecta que compañeros, personal de blanco, están enfermando. ‘‘Lloro y mucho. Para los intensivistas, el llorar es la única forma que tenemos para desahogarnos’’. INCONSCIENCIA Sobre la polémica que se generó por el festejo del cumpleaños del intendente de Juan León Mallorquín, Mario Noguera Torres –que contó con la participación de 150 personas–, la Dra. Pintos expresó que ojalá ninguno se enfermen, porque si todos se enferman, no vamos a tener camas de terapia intensiva para todos los miembros de la familia. Mario Noguera, en contacto con Monumental, justificó que “la vida está para vivirla” y que “solo una vez se cumplen años”. Argumentó que esa situación “de relajamiento” se dio después de la cena, cuando la gente se sacó los tapabocas en el lugar. “Eso ya fue después de las 23:00, cuando la gente después de la cena se relajó y se cansó de usar tapabocas. La gente ya está harta de usar”, comentó el jefe comunal. Afirmó que puso al tanto a las autoridades correspondientes, que se hace responsable de la situación y sobre las fotos y videos viralizados expresó que la situación “seguramente” molestó a sus adversarios que los subieron a las redes. En estos tipos de eventos, el riesgo de contagiarse del nuevo coronavirus son muy elevados porque se comparten los vasos, hay abrazos, se sacan el tapabocas y se habla más de diez minutos con otras personas, según la directora de Terapias del Ministerio de Salud.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



EFECTO FIN DE AÑO. El número de internaciones registró un nuevo pico durante el fin de semana.



ENCUENTROS. Los contagios del virus se dan principalmente en las fiestas y las reuniones.



Dra. Leticia Pintos,

directora de Terapia y Urgencias.