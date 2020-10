Familiares piden no olvidar a secuestrados en manos del EPP

“Mientras tres paraguayos sigan cautivos, no podemos decir que exista libertad en Paraguay”, dijo con la voz quebrada Beatriz Denis, hija de Óscar Denis.

Como ya lo habían anunciado, los familiares de secuestrados llegaron ayer a Asunción para lanzar una campaña que pretenden hacer que se haga viral en las redes sociales con el lema “Que vuelvan los tres”.

“Ayúdennos a mantener vivos y presentes a Félix, Edelio y Óscar. Les pedimos que desde el lugar donde estén que envíen mensajes en redes sociales, en los periódicos y en los canales, que tengan presentes en sus oraciones tanto a los secuestrados y a sus captores para que ablanden sus corazones”, agregó Liliana Urbieta, en otro momento de la rueda de prensa que se realizó en el ex Seminario Metropolitano.

Por su parte, la madre del suboficial Edelio Morínigo, que fue visto por última vez por sus familiares en julio de 2014, también instó a que el paso del tiempo no sea sinónimo de olvido ni de indiferencia “A cualquiera le puede pasar porque la inseguridad que vivimos en nuestro país es impresionante”, reflexionó.

Obdulia, que estuvo acompañada de su marido, Apolonio Morínigo, instó a ponerse una sola camiseta para luchar por la liberación. “Esto no tiene color, no tiene religión y no tiene causa política”, señaló para luego entrelazar sus manos con las hijas de Denis y Urbieta y alzarlas en alto, esperando que el mensaje llegue a los secuestradores.