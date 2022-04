Familiares lamentan que jefes castrenses minimizan situación

Nelly Cortesi, de la Asociación de Familiares de las Fuerzas Públicas, indicó que los familiares se encuentran muy apenados por la situación. “Estamos muy apenados de lo que pasó. Los padres muchas veces se callan", sostuvo a la 1080 AM, radio Monumental. Precisó que los jefes castrenses intentan por todos los medios minimizar la situación que se vive en los destacamentos militares. "No es una mentira, ellos quieren vender otra cosa, nuestros jóvenes pasan muchas cosas ahí dentro", agregó Cortesi. "Necesitamos soldados de bien, no torturados ni maltratados", exclamó.

Fiscalía abre investigación. Varios casos de torturas de cadetes de cursos inferiores salieron a la luz en los últimos días, uno de ellos internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar.

En total, serían dos cadetes mujeres y tres varones las víctimas de tortura en la Academia Militar. Uno de ellos fue hospitalizado, tras supuestamente caer de un árbol. Sobre este caso la Fiscalía informó anoche que la fiscala Sussy Riquelme abrió de oficio una investigación. La fiscala señaló que ya se realizaron varias diligencias, entre ellas, dos constituciones en el Hospital. Se solicitaron varios informes y se convocará a la víctima para declarar cuando esté en condiciones. El informe refiere que fue dado de alta de Terapia Intensiva, y que está en sala en compañía de los familiares.

Las autoridades de la Academil aseguraron en una conferencia de prensa que el cadete hospitalizado cayó de un árbol de eucalipto de dos metros de altura porque quería tomar té.

El presidente Mario Abdo destituyó al comandante de la Academia Militar, César Arístides Caballero García, tras las denuncias de supuestas torturas dentro de la institución. En su lugar, designó al general de brigada Alcides Lovera Ortiz. Lovera fue jefe de seguridad de la Presidencia.



