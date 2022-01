Familia de Noguera recibe millonario contrato por obras que no existen

Una verificación encabezada por el intendente liberal Magín Benítez, de Villarrica, Guairá, reveló que familiares del diputado de Colorado Añetete Éver Noguera fueron adjudicados con millonarios contratos que alcanzan casi G. 700 millones para realizar obras de infraestructura; sin embargo, estas no existen.

El monto es parte de una serie de inversiones por un total de G. 2.245 millones, que en su mayoría fueron desembolsados por el ex intendente Gustavo Navarro, de Añetete. Según la nueva administración municipal, todavía no se constató si este presupuesto fue ejecutado.

Los contratos. Las adjudicaciones se fueron dando a partir de una transferencia de más de G. 2.000 millones otorgada entre 2020 y 2021 a la Comisión de Fomento y Desarrollo San Francisco Potrero, presidida por Wilfrido Sanabria, que contrató a la empresa El Emprendedor, de Lisandro Ariel Noguera, hermano de Éver Noguera, y a Itapoty SA, que perteneció al legislador y que actualmente está a nombre de sus cuñados Benedicto y Dora Adelaida Cáceres González, hermanos de su esposa María Cáceres. Para el jefe comunal, estos familiares son prestanombres del parlamentario, que además aspira a ser gobernador del Guairá.

La sospecha se sustenta, entre otras cosas, en la declaración jurada que presentó ante la Contraloría dos semanas después de asumir su banca, en julio de 2018, donde figuraba que la empresa seguía a su nombre, pese a que Noguera dijo que entregó la firma antes de jurar, y hasta ahora el domicilio de la firma que aparece en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sigue siendo su casa del barrio Ybaroty en Villarrica.

Su hermano Lisandro recibió en abril del año pasado G. 320 millones para la construcción de un sistema de agua en la compañía San Francisco Potrero, como indican las documentaciones presentadas por Magín Benítez.

El intendente detalló que solo se encontró un pozo artesiano de uso particular en la casa del presidente de la comisión, pero no hay tanque, caseta, cercados perimetrales ni conexiones para la distribución del agua a los vecinos que también se debían montar. Solicitaron a Sanabria la rendición de cuentas, pero no hubo respuesta.

Otra obra fantasma tiene relación con empedrados que figuran como ejecutados, pero no existen. La comisión de Sanabria contrató para ello a Itapoty SA y le otorgó G. 220 millones, con lo que debió trabajar en distintos barrios de la ciudad.

Además, se adjudicó más de G. 142 millones para asfaltar varias calles del barrio Ybaroty de Villarrica. El asfaltado que se rindió en realidad corresponde a otro contrato que se hizo a través de una licitación y que también estuvo a cargo de Itapoty, de acuerdo con datos de la DNCP.

Magín Benítez ya denunció en diciembre pasado ante la Fiscalía faltantes en la Municipalidad, que afectan a intendentes anteriores.

Salvado. Éver Juan Aricio Noguera fue imputado por administración en provecho propio y asociación criminal. La Fiscalía pidió su desafuero, pero las bancadas coloradas rechazaron el pedido.

Noguera está involucrado en un negociado en la distribución de la merienda escolar, junto con el senador Rodolfo Friedmann, de Colorado Añetete, que también fue procesado. En tanto que el caso de Noguera no avanza.

683 millones de guaraníes fueron otorgados a familiares del diputado Éver Noguera para obras que no se realizaron.