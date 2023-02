Familia crea gomería móvil para auxiliar a sus clientes varados

Al parecer, las mejores ideas florecen en tiempos de crisis, pues don Pedro decidió innovar y no esperar a que los clientes llegaran hasta él, cuando se vio obligado a salir del lugar que alquilaba para prestar el servicio de gomería, en Fernando de la Mora.

Pero lejos de desesperarse por la situación, don Pedro empezó a buscar la manera de seguir prestando el servicio de cambio de ruedas o parches de gomas en llanta, hasta que se le ocurrió llegar él hasta sus clientes y prestar el servicio a domicilio o en el lugar en donde los clientes le solicitaran.

Fue así que nació la Gomería Móvil David, un camioncito propiedad del gomero, que está equipado con todas las herramientas necesarias, y con diferentes tamaños y tipos de ruedas, para auxiliar a algún cliente en apuros, cuyos rodado se haya quedado varado en alguna ruta, calle o avenida, a causa de una avería en las cubiertas.

“La verdad que armé mi negocio gracias a la necesidad de la gente que siempre me llama para que les preste un servicio rápido y a la vez bueno, sin que tenga necesidad de venir hasta mi casa a pedirme ayuda. Fue así que se me ocurrió armar mi camión, llevar las herramientas y las ruedas, de acuerdo a la necesidad del cliente que me pide el servicio, y desplazarme hasta el lugar en donde se encuentre”, explica.

Negocio familiar. Don Pedro comenta que la gomería se convirtió en el negocio familiar porque su esposa, Roberta Ferreira, cumple la función de asistente cuando va a prestar el servicio con la gomería móvil.

Mientras progresaba con los servicios a domicilio, el gomero decidió reactivar su negocio de la gomería en un local, pero esta vez en su propia casa, en Isla Bogado, para seguir prestando el servicio a los clientes que lleguen hasta ahí. Ese local es ahora atendido por su hijo y cuñados, con lo que involucró a toda la familia en su negocio. Mientras don Pedro sale a auxiliar a clientes desprevenidos en las calles, no se desatiende la gomería que funciona en su casa.

El costo del servicio prestado por el gomero y su esposa varía de acuerdo a la distancia que debe recorrer para llegar hasta el cliente en problemas.

Don Pedro comenta que puede llegar a cualquiera de las ciudades del Área Metropolitana y de hecho ya prestó servicios en las calles de lugares tan distantes de su lugar de residencia, como Lambaré, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Luque, la zona del aeropuerto Silvio Pettirossi y más allá en donde lo soliciten.

Cuenta que el precio del servicio de cambio de ruedas varía de acuerdo a la distancia que debe recorrer para llegar hasta el cliente, que puede ser entre G. 80.000 y G. 250.000. Repara ruedas de automóviles, tractores, camiones de todo porte y hasta remolques.

“Yo quise facilitarle a los clientes el trabajo de venir a la gomería a dejar la rueda para repararla y después venir a llevarla nuevamente, que te puede sacar mucho tiempo. O, incluso, de auxiliarlos cuando se queden a medio camino y no poder llegar a su destino porque se quedaron en llanta, fue así que decidí salir yo a ayudarlos, y la verdad que me va muy bien”.

Don Pedro y su esposa, doña Roberta, salen a recorrer las calles en busca de sus clientes que se encuentran en apuros desde hace un año. Comentó que todos los días presta entre dos y más servicios y los días más complicados son los lunes, que no sabe porqué son los días de mayor demanda de auxilio.



Bajada. Hace un año que Pedro Fleitas presta este innovador servicio a los automovilistas en apuros.