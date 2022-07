Falta de conectividad con Buenos Aires hizo encarecer los vuelos

En este momento, solo dos compañías aéreas –Aerolíneas Argentinas y Paranair– ofrecen vuelos directos entre Asunción y Buenos Aires.

Martha Chamorro, propietaria de Aries Travel, señaló que contar solo con dos aerolíneas para volar hasta Buenos Aires limita mucho la cantidad de pasajes que pueden vender y, en consecuencia, los encarece. Los precios actuales rondan entre los USD 500 a USD 750, dependiendo de la temporada y de la compañía aérea en que se quiera viajar. “En el tema de los aviones, la operatividad aún no llegó al 100% de lo que era antes de la pandemia. Latan, para hacerse una idea, no retomó su conexión Asunción-Buenos Aires, o sea son 150 asientos menos para viajar. Sumado a esto, la otra línea aérea que también está volando a este destino, Paranair, tiene una cantidad limitada de 50 asientos, lo que no compensa la cantidad que ofrecía Latan”, explicó.

También refirió que si se suma esta limitación al aumento de los costos del combustible, las posibilidades de encontrar vuelos baratos se diluyen mucho más a nivel local. “Estamos en un 70% de ventas de tiques en comparación al 2019. En la parte aérea tenemos esa limitación, y en los viajes terrestres las empresas también están tratando de volver a la normalidad, pero aún tienen una cantidad limitada de salidas hacia Buenos Aires”, señaló Chamorro.

Por lo expuesto, estima que la recuperación total de los viajes aéreos aún llevará mucho tiempo, más en el contexto mundial actual, que no está facilitando retomar los viajes en los niveles del 2019 para atrás. Pero a pesar de la falta de conexiones aéreas, Chamorro indicó que Argentina, en general, como destino de vacaciones sigue siendo uno de los preferidos de los paraguayos, por diversos motivos, como la ventaja cambiaria; por el surgimiento de sitios turísticos muy codiciados, como Mendoza y Salta; y por la cantidad de paraguayos que residen en la capital porteña.



A pesar de las salidas aéreas y terrestres insuficientes, más de 600.000 paraguayos viajaron a Argentina entre junio y julio. Los altos precios empujan a buscar otras alternativas para llegar a este destino.