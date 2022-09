Fallido ataque con un arma contra la vicepresidenta Cristina Fernández

El ministro Aníbal Fernández informó sobre la detención del hombre en la noche del jueves, cuando la también presidenta del Senado regresaba desde el Parlamento a su domicilio en el barrio de Recoleta de Buenos Aires.

"Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente de (la policía) Científica como para evaluar las huellas y la capacidad y la disposición que tenía esta persona", dijo el ministro.

El hombre se acercó a Kirchner en medio de la multitud que la esperaba para saludarla y pedirle una firma en su libro autobiográfico. El arma no se disparó. En medio de una creciente polarización, cientos de militantes se han congregado desde la semana pasada ante el domicilio de Kirchner, de 69 años, acusada de corrupción durante su gobierno (2007-15) y contra quien la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua.

FERIADO. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó anoche su condena al "atentado" a la vicepresidenta y declaró este viernes como día no laboral para que la sociedad manifieste "en paz" su rechazo a la violencia.

En un mensaje por cadena nacional, el mandatario sostuvo que el "atentado" contra la expresidenta es el hecho "más grave que ha sucedido" desde que Argentina retornó a la democracia, en 1983.

El presidente dijo que resolvió declarar feriado nacional (no laborable) este viernes para que "en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad" con la vicepresidenta. "Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada", dijo el mandatario en un mensaje a la nación.

REACCIONES. Los gobiernos de Cuba, Venezuela, Honduras, entre otros, asi como exmandatarios como Lula Da Silva de Brasil y Evo Morales, de Bolivia, repudiaron el ataque. "Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner (sic) que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta", dijo por su parte el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

Diputados y senadores del oficialismo y la oposición de Argentina se reunieron este jueves en sede parlamentaria para manifestar su "repudio" ante el ataque sufrido por Cristina Fernández.