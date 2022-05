Falleció el músico Andy Fletcher, de Depeche Mode

Nacido el 9 de julio de 1960 en Nottingham, Andy Fletcher, apodado Fletch, era uno de los tecladistas del grupo, conocido por sus éxitos como Just Can't Get Enough.

“Fletch tenía un verdadero corazón de oro y estaba ahí siempre cuando uno necesitaba apoyo, una conversación animada, un buen chiste o una cerveza fresca”, dijo el grupo.

Depeche Mode vendió más de 100 millones de discos en el mundo.

Al comienzo, el grupo incluía al tecladista y autor-compositor Vince Clarke, el tecladista, cantante y autor compositor Martin Gore, el tecladista Andy Fletcher y el cantante y compositor Dave Gahan.

Vince Clarke salió del grupo al fin del año 1981 y fue reemplazado dos años más tarde por Alan Wilder.

Tristeza. Los fanáticos de la agrupación se hicieron sentir en las redes sociales. Se murió Andy Fletcher. “Uno de mis grupos favoritos de toda la vida empieza a difuminarse en este espacio para permanecer para siempre en el tiempo”, “No puedo creer esta noticia. Falleció Andy Fletcher, el tecladista de Depeche Mode”, “Se murió Andy Fletcher y nunca he visto a Depeche Mode en vivo”, fueron algunos de los mensajes.